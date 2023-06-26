Работникам польских Biedronka в июле повысят зарплаты: кто и сколько будет получать

С июля 2023 года сеть супермаркетов Biedronka в Польше повысит зарплаты примерно 60 тысячам своих работников. А это более 75% общего штата компании.

Повышение заработной платы будет продолжением процесса увеличения, на который Biedronka выделяла около 650 миллионов злотых ежегодно.

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Кто получает повышение и какие суммы?

На повышение заработной платы в Biedronka могут претендовать люди, работающие на должностях:

кассира,

продавца-кассира,

работника магазина,

заместителя заведующего магазином.

Повышение заработной платы получат бригады 17 распределительных пунктов сети.

Так, с июля 2023 года кассир-продавец, который начинает работать в сети, будет зарабатывать от 4 050 до 4 400 злотых брутто, а если он имеет стаж более трех лет, то от 4 200 до 4 650 злотых брутто.

Сотрудники распределительных центров Biedronka также получат повышение зарплаты. Так, рабочий склада с наименьшим стажем сможет рассчитывать на 4 400 – 4 700 злотых брутто, а административно-складской инспектор – на 5 050 – 5350 злотых брутто. В то же время, через три года эти ставки увеличатся до 4 850 – 5 150 злотых и 5 350 – 5 650 злотых соответственно.

Напомним, с 1 января 2023 года минимальная оплата труда в Польше составляет 3 490 злотых в месяц и 22,80 злотых в час работы. А уже 1 июля она будет равна 3 600 злотых в месяц и 23,50 злотых в час.

В каких городах Польши лучшие зарплаты

Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о среднюю зарплату в регионах. Оказалось, что выгоднее всего работать не в Варшаве, а в меньших городах – Кракове и Гданьске.

В Кракове зарплата самая высокая – 10 050 злотых в месяц (87 805 гривен). В Гданьске за месяц можно в среднем заработать 9 645 злотых (84 260 гривен).