Работать vs возвращаться домой: как украинок поощряют идти на работу в Польше

Работа для беженцев за границей – один из основных факторов адаптации в чужой стране. И правительство Польши способствует тому, чтобы украинские женщины трудоустраивались.

Подавляющее большинство беженцев из Украины, которые из-за войны выехали в Польшу, планируют трудоустроиться, чтобы и дальше оставаться в стране. Дело в том, что многие потеряли доход, а сбережения иссякают. Вместе с тем, экономическая ситуация в Польше побуждает чиновников искать новые решения для мотивации украинских женщин идти на работу.

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Чтобы за неимением средств гражданки Украины не возвращались домой, где находиться опасно, польские власти взяли курс на интеграцию беженок, упростив доступ к рынку труда. Правительство внесло ряд изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающих помощь в трудоустройстве, уходе за детьми и изучении польского языка.

Сейчас в соседней стране действует упрощенная процедура трудоустройства. Более того, украинцы, оформившие номер PESEL, имеют право на официальную работу. Работодатели не выдвигают дополнительных требований к беженцам из Украины.

Важные советы для ищущих работу в Польше

Обратите внимание на меньшие города. Там дешевле жилье и больше работы, ведь крупные промышленные предприятия в основном расположены за пределами крупных агломераций.

Там дешевле жилье и больше работы, ведь крупные промышленные предприятия в основном расположены за пределами крупных агломераций. Ищите работу с проживанием – большинство крупных агентств по трудоустройству предоставляют такую ​​возможность.

– большинство крупных агентств по трудоустройству предоставляют такую ​​возможность. Следите за тем, какие меры по уходу за детьми беженцев предлагают конкретные местные администрации.

предлагают конкретные местные администрации. Знание польского языка серьезно повысит шансы найти лучшую работу.

серьезно повысит шансы найти лучшую работу. Переквалифицируйтесь. Сейчас для украинок доступны бесплатные курсы и школы, где можно освоить новую специальность.

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По данным Министерства социальной политики и семьи Польши, более 270 тысяч беженцев из Украины нашли работу в Польше. Большинство из них – это женщины. Если учесть, что номер PESEL получили более 500 тысяч беженок в трудоспособном возрасте, то это примерно половина.