Работать или отдыхать: с какой целью украинцы чаще ездят за границу

Украинцы с загранпаспортами могут путешествовать без визы в 141 страну мира. В то же время существует мнение, что жителей страны скорее интересует работа и жизнь за границей, чем краткосрочные путешествия.

Екатерина Кульчицкая, аналитик и специалист по управлению миграции и границами общественной организации "Европа без барьеров" сообщила, как часто украинцы выезжают за границу и какие цели ими руководят. Также эксперт рассказала, насколько Украина открыта для иностранцев.

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Украинский паспорт занимает 35 место в мире

Украинский загранпаспорт поднялся в обновленном рейтинге паспортов мира Henley Passport Index на две позиции. Сейчас он занимает 35 место. Следовательно, украинцы получили больше возможностей для заграничных путешествий.

Однако, отмечает Екатерина Кульчицкая, хотя Henley Passport Index действительно показывает ситуацию, которая есть в мире, но из-за имеющихся карантинных ограничений это происходит не в полной мере. Из-за рисков пандемии страны часто вводят временные ограничения, а рейтинг учитывает именно постоянные безвизовые режимы, поэтому выводы поверхностны.

Как часто украинцы выезжают за границу и с какой целью

Около трети украинцев пересекли границу за последние четыре года. Такие данные представлены в исследовании, проведенном общественной организацией "Европа без барьеров" в сотрудничестве с Фондом "Демократические инициативы". Это означает, что интерес украинцев к путешествиям достаточно велик. Однако, отмечает эксперт, не все из этих украинцев посещали страны Европейского союза, с которым введен безвиз.

Мы бы очень хотели, чтобы как можно больше украинцев имели экономическую возможность оформить загранпаспорт и открыть для себя мир за пределами Украины. Это развенчало бы миф об огромной трудовой миграции из Украины. Екатерина Кульчицкая Эксперт по управлению миграцией и границами

Эксперт добавляет, что существует постоянное количество украинцев, работающих за границей, но это не массовое явление. В то же время, по результатам статистики Государственной пограничной службы Украины и исследований аналитических центров общественных организаций, трудовые мигранты очень активная аудитория.

Следует отметить, что очень часто люди, работающие за границей на постоянной основе, не становятся респондентами исследований. Поэтому точное количество трудовых мигрантов из Украины трудно установить. Международная организация миграций сейчас склоняется к мнению, что за границей одновременно находятся и работают около трех миллионов граждан Украины.

Когда мы проводили предварительные исследования и оценивали цель поездки, то часто она была множественной: для того, чтобы путешествовать и с целью работать за границей,

– рассказывает аналитика.

В то же время Украина также открыта для путешественников и мигрантов, поэтому привлекает большое количество иностранцев. Легче всего попасть сюда самолетом, а вот сухопутные пересечения границы бывают проблематичными из-за очередей, объясняет эксперт.

Границы Украины открыты для краткосрочных путешествий по многим развитым странам. Труднее попасть к нам гражданам некоторых стран Африки из-за сложной процедуры получения визы. Но, говорит эксперт, плюсом является то, что в Украине была введена электронная виза. Это существенно упрощает процессы.

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