Какие специалисты зарабатывают больше всего: ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в ЕС

Европейские страны являются популярными направлениями для работников. Одних привлекают условия труда, другие же стремятся работать в ЕС за более высокую зарплату, чем на своей родине.

В мире растет спрос на специализированные навыки, поэтому некоторые должности в Европе становятся более высокооплачиваемыми. Эксперты составили список профессий, где чаще всего зарабатывают более 5 000 евро в месяц во всех европейских государствах. И на этих должностях могут работать иностранцы.

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Data Scientist

Data Scientist – это профессия, где нужно работать с большими объемами данных. Такие специалисты необходимы для принятия обоснованных решений, оптимизации операций и прогнозирования будущих тенденций. Это важные аспекты для многих европейских компаний. Работа Data Scientist состоит из статистики и математических методов, используемых ими для решения сложных задач.

Специалисты по обработке данных в Германии зарабатывают примерно 62 000 евро в год, а в Швейцарии зарплата Data Scientist составляет 113 000 евро в год.

Финансовый директор

Специалисты на должности финансового директора несут ответственность за финансовое состояние организации. Эти кадры ведут компанию к стабильности и прибыльности. Эта работа высокооплачиваемая.

К примеру, в Германии за год можно заработать 144 000 евро. Во Франции на должности финансового директора за год получают 75 000 евро, а в Великобритании – 110 000 евро в год.

Менеджер по развитию бизнеса

Менеджеры по развитию бизнеса отвечают за возможности компании для роста, поддержку и развитие отношений с потенциальными клиентами и управляют расширением компании. Это очень сложная и конкурентная работа, но карьера может быть достаточно успешной и прибыльной.

Неплохо менеджерам по развитию бизнеса платят в Нидерландах – около 100 000 евро в год. Но еще больше можно заработать в Германии – 101 000 евро и Великобритании – 119 000 евро в год.

Менеджеры по развитию бизнеса управляют расширением компании / Фото Unsplash

Менеджер по продукту

Эти специалисты контролируют разработку, производство и маркетинг продукции компании. Они гарантируют, что товар отвечает потребностям рынка. Также менеджер по продукту ответственен за инновационные решения и конкурентоспособность.

Этим специалистам в Германии платят около 70 000 евро в год. В Великобритании, которая является самой высокооплачиваемой страной для этой должности, можно заработать около 152 000 евро в год. Менеджер по продукту во Франции может зарабатывать в среднем около 105 000 евро в год.

Проджект-менеджер

Работники этой профессии эффективно управляют проектами и играют ключевую роль в выполнении работы в установленные сроки. Также проджект-менеджер следит за соблюдением бюджета. В их обязанности входит координация работы команды, распределение ресурсов и эффективное достижение целей проекта.

Средняя годовая зарплата проджект-менеджера составляет около 127 000 евро в Великобритании, 113 000 евро в Германии и 109 000 евро во Франции.

Хорошо оплачиваемые должности в европейских странах требуют у кандидатов знания нескольких языков, релевантного опыта и заверенных сертификатов. Реально ли украинцам найти хорошие условия труда за границей и какие страны предлагают лучшие зарплаты для иностранцев – читайте в этом материале.