Работа за границей для кандидатов без опыта: куда приглашают украинцев и сколько платят
Источник:ТСН
16% зарубежных компаний готовы трудоустроить человека без опыта. При этом можно заработать от 18 000 гривен.
Об этом свидетельствуют исследования аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua. Наибольшее количество вакансий для неопытных украинцев есть в Польше.
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Где трудоустраивают украинцев без опыта работы
21% всех опубликованных вакансий для кандидатов без опыта представлены в Польше. Следующее место в этом контексте занимает Кипр (7% всех вакансий). Замыкают тройку лидеров с равным результатом (6% всех объявлений) Германия и Турция.
Также трудоустройство для тех, у кого отсутствует опыт работы, возможно в таких странах:
- Китай (5%);
- Таджикистан (5%);
- Армения (4%);
- США (4%);
- ОАЭ (4%);
- Южная Корея (4%).
В каких сферах деятельности есть вакансии для неопытных
18% вакансий – это работа для студентов. Как правило, это краткосрочные контракты для сезонных работников.
Почти 17% объявлений посвящены поиску работников сферы продаж.
13% вакансий – это объявление для ИТ-специалистов.
Менее популярны следующие позиции:
- административный персонал (9%);
- рабочий персонал (6%);
- маркетинг, реклама, PR (5%);
- производство (4%);
- сельское хозяйство (4%);
- наука, образование (4%);
- юриспруденция (0,7%);
- страховая деятельность (0,3%);
- добыча сырья (0,3%);
- персонал спортивных клубов и салонов красоты (0,3%).
Сколько платят новичкам за границей
47% зарубежных работодателей предлагают работникам без опыта доходы в размере 29 300 – 50 800 гривен.
20% компаний готовы платить 50 800 – 72 300 гривен.
От 72 300 до 115 300 гривен могут предложить неопытным кандидатам 11 – 12% работодателей.
10% предприятий могут платить даже более 115 300 гривен.
Уровень доходов зависит от специфики работы и страны пребывания. Так, немецкие работодатели предлагают больше всего – 134 700 гривен. Далее рейтинг зарплат выглядит следующим образом:
- Кипр – 63 600 гривен;
- Армения – 38 900 гривен;
- Польша – 37 500 гривен;
- ОАЭ – 33 700 гривен;
- США – 32 700 гривен;
- Китай – 28 800 гривен;
- Южная Корея – 25 800 гривен;
- Таджикистан – 23 600 гривен;
- Турция – 18 300 гривен.