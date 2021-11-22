Работа за границей для кандидатов без опыта: куда приглашают украинцев и сколько платят

16% зарубежных компаний готовы трудоустроить человека без опыта. При этом можно заработать от 18 000 гривен.

Об этом свидетельствуют исследования аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua. Наибольшее количество вакансий для неопытных украинцев есть в Польше.

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Где трудоустраивают украинцев без опыта работы

21% всех опубликованных вакансий для кандидатов без опыта представлены в Польше. Следующее место в этом контексте занимает Кипр (7% всех вакансий). Замыкают тройку лидеров с равным результатом (6% всех объявлений) Германия и Турция.

Также трудоустройство для тех, у кого отсутствует опыт работы, возможно в таких странах:

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Армения (4%);

США (4%);

ОАЭ (4%);

Южная Корея (4%).

В каких сферах деятельности есть вакансии для неопытных

18% вакансий – это работа для студентов. Как правило, это краткосрочные контракты для сезонных работников.

Почти 17% объявлений посвящены поиску работников сферы продаж.

13% вакансий – это объявление для ИТ-специалистов.

Менее популярны следующие позиции:

административный персонал (9%);

рабочий персонал (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

производство (4%);

сельское хозяйство (4%);

наука, образование (4%);

юриспруденция (0,7%);

страховая деятельность (0,3%);

добыча сырья (0,3%);

персонал спортивных клубов и салонов красоты (0,3%).

Сколько платят новичкам за границей

47% зарубежных работодателей предлагают работникам без опыта доходы в размере 29 300 – 50 800 гривен.

20% компаний готовы платить 50 800 – 72 300 гривен.

От 72 300 до 115 300 гривен могут предложить неопытным кандидатам 11 – 12% работодателей.

10% предприятий могут платить даже более 115 300 гривен.

Уровень доходов зависит от специфики работы и страны пребывания. Так, немецкие работодатели предлагают больше всего – 134 700 гривен. Далее рейтинг зарплат выглядит следующим образом:

Кипр – 63 600 гривен;

Армения – 38 900 гривен;

Польша – 37 500 гривен;

ОАЭ – 33 700 гривен;

США – 32 700 гривен;

Китай – 28 800 гривен;

Южная Корея – 25 800 гривен;

Таджикистан – 23 600 гривен;

Турция – 18 300 гривен.

, что, по разным данным, сегодня за границей работаютукраинцев.