5 польских городов, наиболее нуждающихся в украинских работниках: предлагаемые зарплаты

В каких городах Польши самая высокая конкуренция на украинских работников и какие зарплаты предлагают, рассказали в международной компании Gremi Personal.

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В каких городах больше вакансий для украинцев?

В больших городах Польши открыты сотни вакансий для украинцев. В первой половине июля компания получила 2580 запросов на украинских работников. Больше всего вакансий было в таких городах (и соответствующих воеводствах):

Гданьск – 484 вакансии;

– 484 вакансии; Вроцлав – 236 вакансий;

– 236 вакансий; Пытаете – 233 вакансии;

– 233 вакансии; Познань – 232 вакансии;

– 232 вакансии; Лодзь – 220 вакансий.

В список не попала Варшава. Это объясняется тем, что крупные производства расположены чуть дальше столицы.

По словам Анны Джоболды, директора департамента рекрутинга Gremi Personal, наблюдается значительный рост спроса на высококвалифицированных специалистов. Хотя раньше украинцев в основном приглашали работать физически.

Это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах, которые ниже их компетенции,

– говорит она.

Какие зарплаты предлагают самым востребованным техническим специалистам?

Специалисты компании рассказали, какую оплату (за час) предлагают мужчинам и женщинам в профессиях, где больше всего нуждаются работники:

сварщик – 30 злотых (275 гривен);

работник мясного цеха – 28 злотых (256 гривен);

электрик – 27 злотых (248 гривен);

монтажник металлоконструкции – 27 злотых (248 гривен);

столяр – 26 злотых (238 гривен).

Работа для женщин – с меньшим уровнем сложности. Больше всего таких "женских" вакансий:

водитель – 25 злотых (230 гривен);

помощница повара в гостиницу – 22 злотых (202 гривен);

работница на мойку предприятия – 21 злотых (193 гривен);

работница производства полуфабрикатов – 20 злотых (184 гривен);

швея сумок – 20 злотых (184 гривен).

В каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев и сколько платят / Фото UnSplash

На украинцах держится большая часть экономики Польши

Почти все сферы экономики, где используется низкоквалифицированный и физический труд, сильно зависят от украинцев, начиная от металлургии, строительства, судостроения и заканчивая логистикой, мясной, рыбной, легкой промышленностью.

Потому польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия трудоустройства.