84% трудоспособных беженцев нашли работу в Польше: четверть из них – в первый месяц

Прошел год с начала великой войны в Украине, которая оставила сильное отражение на социально-экономическом положении европейских стран, в том числе из-за беспрецедентных масштабов миграции. Наплыв беженцев повлиял и на польский рынок труда. Об успехах поиска работы среди украинцев в Польше читайте дальше.

Так, по свежим данным, уровень занятости среди беженцев трудоспособного возраста в Польше составляет 84%, пишет 24 канал. Это следует из результатов нового исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

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При этом 27% от количества наемных работников признались, что нашли работу в течение первого месяца пребывания в соседней стране. Еще 41% сотрудников удалось трудоустроиться в течение 1 – 3 месяцев по прибытии в Польшу.

По мнению авторов исследования, такие результаты свидетельствуют об эффективности внедренного упрощенного доступа к рынку труда для украинцев, прибывших в Польшу в поиске убежища от войны и какие оформили временную защиту.

Беженцы ищут предложения работы, более соответствующие их навыкам и квалификациям, в том числе благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению. Столь высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей к найму новых работников, а также о потребностях рынка и экономики Польши.

– говорит глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Около 1,5 миллиона получили временную защиту в Польше. По информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились около 900 тысяч граждан Украины.