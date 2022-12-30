Что ожидает украинцев на польском рынке труда: прогнозы по вакансиям на 2023 год
В грядущем году ожидается, что в Польше сохранится спрос на иностранных работников. В каких именно областях прогнозируют нехватку кадров в 2023 году, читайте дальше.
По данным Миграционной платформы EWL, работники из Украины потребуются в Польше и в следующем году, сообщает 24 канал. Дело в том, что в соседней стране прогнозируют сохранение спроса на иностранных работников, а украинцы и дальше остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.
Какую работу будут предлагать украинцам в Польше в 2023 году
Количество вакансий для работников из-за границы в первом квартале 2023 будет зависеть от отрасли. В целом в январе из-за низкого сезона производства и праздников на польских предприятиях будет меньше простой физической работы. Вместо этого ожидается увеличение количества вакансий в ведущих отраслях, где привлечены граждане Украины. Речь идет о сфере производства товаров массового потребления (продовольствия, средства гигиены и т.п.) и сфере логистики.
Для граждан Украины – тех, кто сейчас в Польше ищет работу или планирует приехать в январе, – есть вакансии на логистических складах и в электронной коммерции. В основном это работа связана с комплектацией и упаковкой заказов. Именно в этих отраслях возможно увеличение количества вакансий с нового года, поскольку все еще не хватает работников на местном рынке. Кроме того, мы получаем новые массовые заказы на кадры от клиентов в этих отраслях на вторую половину первого квартала, благодаря чему с оптимизмом смотрим в грядущий 2023 год,
– рассказывает Михал Вежховский, директор по продажам Миграционной платформы EWL.
Следовательно, 38% транспортных и логистических компаний жалуются на нехватку квалифицированных работников, которая только выросла из-за возвращения украинских мужчин домой. Дефицит работников также заметен на предприятиях перерабатывающей отрасли, деревообрабатывающей и металлургической промышленности. Так что в 2023 году прогнозируют увеличение "мужских" вакансий.