Португалия будет выдавать специальные визы для удаленных работников: названы основные требования

Иностранцы, работающие удаленно, могут получить отдельный вид на жительство в Португалии – "визу цифрового кочевника". Власти страны обнародовали требования к претендентам.

Как подать заявку на получение "визы цифрового кочевника" Португалии

Новый вид вида на жительство позволяет удаленным работникам жить и работать в Португалии в течение одного года или дольше. Между тем, страна выдвинула одно из самых главных требований для получения "визы цифрового кочевника" – претенденты должны зарабатывать по меньшей мере 2 750 долларов в месяц. А это в четыре раза больше минимальной заработной платы в Португалии.

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Заявки начнут принимать уже с 30 октября. Вы можете обратиться в консульство Португалии или в иммиграционное агентство Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. С собой, кроме подтверждения доходов за последние три месяца, заявители должны иметь документы о налоговом резидентстве и трудовом договоре (или подтверждение о самозанятости).

Дистанционные работники могут подавать документы на получение визы как для временного пребывания на срок до одного года, так и на вид на жительство на срок до пяти лет.

Популярность Португалии среди удаленных работников объясняется несколькими причинами:

низкая стоимость жизни;

мягкий климат;

большое количество коворкингов;

хорошая инфраструктура с другими крупными европейскими городами.

А одним из самых больших преимуществ программы является то, что владельцы визы могут свободно путешествовать по всей Шенгенской зоне.