Работа в Польше: все больше украинцев недовольны условиями труда и зарплатой

Сейчас в Польше официально работает около 750 тысяч украинцев. Но за этот год доля тех, кто доволен своей работой в стране, снизилась.

Компания OTTO Work Force Central Europe исследовала, как украинцы относятся к своему месту на рынке труда в Польше. Результаты исследования "Как украинцы оценивают работу в Польше" показали, что работники не всегда довольны. Наибольшей проблемой, по мнению респондентов, является недостаточная оплата труда.

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Украинцы стали хуже относиться к работе в Польше

В конце 2023 года только 75% украинских временных работников ответили, что довольны своей работой в Польше. Тенденция негативная, ведь в 2022 году положительно отзывались о своей работе 79% украинских сотрудников. В 2021 году довольных было еще больше – 85%.

Большую часть временных работников составляют беженцы, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за войны. В их случае причиной снижения удовлетворенности работой в Польше может быть неопределенность окончания войны и усталость от длительного пребывания в Польше,

– отметил директор компании Томаш Дудек.

Другой проблемой, которая могла повлиять на ухудшение отношения украинцев к работе, является увеличение количества работающих в Польше женщин. Этот дисбаланс приводит к несоответствию между гендерным составом работников и предложениями работы, потому что мужчин на вакансии ищут чаще.

Еще одной причиной недовольства украинцев может стать стоимость жизни в Польше, считают в OTTO Work Force Central Europe.

Часто работникам из Украины не хватает средств

Часть опрошенных украинцев пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Если подробнее, то на вопрос, могут ли они себя содержать за польскую зарплату, участники опроса ответили так:

43% – зарабатывают достаточно, чтобы содержать себя и делать основные покупки;

– зарабатывают достаточно, чтобы содержать себя и делать основные покупки; 15% – могут экономить и откладывать средства;

– могут экономить и откладывать средства; 22% – тяжело прожить на зарплату, которую получают в Польше.

Но даже высокая стоимость жизни в Польше не влияет на то, что большая часть украинцев присылает заработанные деньги родным в Украину – так ответили 56%.

Также большинство украинцев не готовы переехать в другой город Польши, даже если им предложат лучшую работу. Доля таких ответов составляет 59%. Основные причины: нежелание начинать все с нуля в другом городе (76%), нежелание менять школу для детей (53%) и нежелание оставлять друзей (26%).

Кого больше всего будут искать на работу в Польше в 2024 году

Даже большой наплыв беженцев и трудовых мигрантов из Украины не может покрыть недостаток рабочих рук в Польше. В следующем году прогнозируется высокий спрос на некоторые профессии на рынке труда.

Большинство из предложений связано с физической работой. В 2024 году прогнозируется дефицит кадров в 28 профессиях. Наибольшая нехватка специалистов ожидается в строительной отрасли: будет нехватать кровельщиков, монтажников, каменщиков, плотников и столяров.

Также остается дефицит водителей, электриков, сварщиков, работников складов и специалистов медицинской отрасли.