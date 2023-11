В каких городах Польши самые высокие зарплаты: результаты удивили

По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7 380 злотых брутто. Однако это отнюдь не значит, что такой заработок можно получать во всех регионах страны.

Больше всего можно заработать не в столице. В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше. А сколько зарабатывают в других регионах страны – узнаете дальше.

Где в Польше зарабатывают больше всего?

По данным GUS, в среднем в месяц в Кракове зарабатывают по 9 648 злотых брутто. На втором месте в рейтинге – столица Польши. В Варшаве средний оклад составляет 8 838 злотых брутто. А сразу за Варшавой, то есть на третьем месте, зарплаты в Гданьске – 8 715 злотых брутто.

В Катовице и Вроцлаве уровень зарплат также превышает 8 000 злотых. В Катовице зарабатывают по 8 622 злотых брутто, а во Вроцлаве в среднем по 8 263 злотых брутто.

А вот самые маленькие заработки в Гожуве-Великопольском, Белостоке и Кельце. В городе Кельце, который стал антилидером рейтинга, средняя зарплата на уровне 6 097 злотых брутто. Чуть лучше ситуация в Белостоке – средний оклад здесь 6 100 злотых брутто. А в Гожуве-Великопольском в среднем можно рассчитывать на 6 208 злотых брутто.

Рейтинг средних зарплат в польских городах:

Краков – 9 648 злотых;

Варшава – 8 838 злотых;

Гданьск – 8 715 злотых;

Познань – 7 899 злотых;

Щецин – 7 718 злотых;

Торунь – 7 487 злотых;

Быдгощ – 7 221 злотый;

Жешув – 7 095 злотых;

Лодзь – 7 051 злотый;

Люблин – 6 823 злотых;

Ольштын – 6 730 злотых;

Ополе – 6 966 злотых;

Гожув-Великопольский – 6 208 злотых;

Белосток – 6 100 злотых;

Кельцы – 6 097 злотых.

Украинки активно открывают свой бизнес в Польше

В Польше после начала полномасштабной войны, множество украинских женщин с детьми начинают новую жизнь, в частности, в сфере предпринимательства. Опрос, проведенный в рамках программы "The Way to Business", показал, что большинство из них интересуются открытием собственного бизнеса с минимальными затратами.

73% участниц опроса намерены начать предпринимательскую деятельность в следующих областях: образование (детские сады, языковые курсы, детские курсы, занятия по кулинарии), консультирование (право, маркетинг, логистика), сфера красоты (парикмахерские, салоны), дизайн, фотография, туризм, IT и транспортные услуги.

Еще 20% планируют начать бизнес в области моды, продаж белья и одежды, косметики, кулинарных изделий.

А еще 5% мечтают о бизнесе в сегменте HORECA (гостиницы, рестораны, кафе), тогда как 2% планируют открыть собственное производство.