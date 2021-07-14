Работа в Польше: на каких должностях работают украинцы – статистика

Компания Personnel Service обнародовала данные относительно трудоустройства украинских трудовых мигрантов в Польше. Согласно результатам исследования, 71% украинцев имеют отечественное высшее образование, но в республике работают не по специальности.

47% работников из Украины находятся в Польше безвыездно максимум 3 месяца. 30% приезжают на заработки сроком от 3 до 6 месяцев, еще 14% работают от половины до одного года, и только 4% – более года.

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Где работают украинцы в Польше

За последние 5 лет 71% украинцев побывали в Польше несколько раз. 65% из них намерены поехать на работу в республику снова.

Краткосрочная миграция объясняется возможностью легальной работы только до 6 месяцев. Следствием этого является трудоустройство украинцев на низкооплачиваемые должности, ведь работодателям невыгодно инвестировать в подготовку и обучение персонала из-за рубежа,

– объясняет глава компании Personnel Service Кшиштоф Ингльот.

Однако количество высоких должностей для украинцев существенно увеличилось. В 2019 году вакансии высокого звена занимали 4% украинцев, а в 2021 году – более 12%.

Каждый пятый украинец работает в сфере услуг, 5% выполняют умственный труд и менее 1% входит в управленческий персонал крупных компаний.

К слову, в Польше готовят новый проект миграционной политики, и количество украинцев, занимающих высокие должности, должно возрасти, – считают эксперты.

Проект направлен на. В частности, планируется увеличить количество иностранцев в области медицины, а также людей, которые учатся на технических специальностях и

Наибольшим спросом в Польше пользуются врачи, специалисты по укладке кафеля и плитки, бетонщики, специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства и так далее.