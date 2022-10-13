Работа в Польше, Чехии и Румынии: кем работают украинцы за границей и сколько зарабатывают

За более чем 7 месяцев полномасштабной войны миллионы украинцев покинули Украину и уехали в соседние страны в поисках спасения. Со всем тем, немало наших земляков нашли работу в Европе. Делимся свежими данными по трудоустройству беженцев из Украины за рубежом.

Результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, свидетельствуют, что более 80% беженцев из Украины до 24 февраля никогда не работали в Польше, Чехии и Румынии. Сегодня большинство из них уже самостоятельно зарабатывают деньги и обеспечивают свое пребывание в той или иной стране. 24 канал рассказывает, кем работают вынужденные украинские мигранты в Европе и какова оплата труда.

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Где работают украинские беженцы в Польше, Чехии и Румынии

Польша

С начала полномасштабной российско-украинской войны Польша приняла больше всего беженцев из Украины и первой упростила процедуру легализации и трудоустройства для украинцев.

По последним данным, более 430 тысяч наших земляков трудоспособного возраста нашли работу в соседней стране. В основном украинцы задействованы в сфере логистики, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях электроники и в автомобильной отрасли, а также работают в сфере услуг.

Почти половина беженцев из Украины в Польше (51%) получают зарплату от 500 до 1000 евро нетто (19,5 – 39 тысяч гривен).

Чехия

С 24 февраля Чехия приняла более 400 тысяч украинцев. В Министерстве труда и социальной политики по состоянию на август отчитались о более 101 тысячи трудоустроенных украинских беженцев. Работают граждане Украины преимущественно на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли, где в среднем зарабатывают 770 – 1250 евро в месяц (28 – 45 тысяч гривен).

Румыния

Известно, что в Румынии сейчас работает 2 тысячи украинских беженцев. В основном, это физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли. Средний месячный доход составляет 400 – 500 евро (14,5 – 18 тысяч гривен).

Сейчас в украинских беженцев есть возможность работать практически в каждой стране Европы по упрощенной процедуре трудоустройства. Но главное, что большая часть беженцев из Украины идет работать, несмотря на то, что в европейских странах они могут рассчитывать на социальные выплаты,

– рассказала Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL.