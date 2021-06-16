Работа в Польше 2021: подборка свежих вакансий в Варшаве

Еженедельно в столице Польши появляется множество новых вакансий. Работники нужны как на крупных предприятиях, так и в малых домохозяйствах.
Ищут представителей различных профессий – от нянь до укладчиков асфальта и электриков. Предлагаем вашему вниманию свежие вакансии в Варшаве, куда могут взять на работу украинцев.
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Вакансии в Варшаве
- Нужен физиотерапевт-массажист на постоянную работу в реабилитационную студию и СПА-центр. Предприятие расположено в центре Варшавы и гарантирует высокую зарплату. Телефон для контакта – 797 609 906.
- Ищут няню для маленького ребенка на неполный рабочий день, 1 – 2 дня в неделю. Необходимо забирать ребенка из яслей и гулять с ним. Важно иметь опыт ухода за детьми. Телефон – 609 615 607.
Работа няней в Варшаве / Фото Pexels
- В автосалон Toyota нужны электрики. Обязанности – установление необходимого автомобильного электрооборудования, сигнализаций и парктроников. Требуют опыт работы, водительское удостоверение категории В, техническое образование и умение читать документацию – 224 925 511.
- В северном районе столицы Бялоленка нанимают на работу укладчиков асфальта и помощников бригадиров. Предложение работы круглогодичное – 509 061 000.
В Варшаве ищут укладчиков асфальта и помощников бригадиров / Фото Pexels
- Компания, которая занимается оптовой торговлей, ищет складских работников и монтажников. Оплата почасовая – 571 207 017.
- Семья наймет на работу женщину для помощи по дому. Требования – уборка дома, глажка и приготовление пищи 5 дней в неделю по 6 часов в день. Предпочтение дают девушкам с водительским удостоверением – 609 141 000.
- Компании Uber и Bolt ищут водителей. Предлагают свои автомобили, удобный график и еженедельную оплату. Необходимо иметь опыт вождения не менее 1 года и водительское удостоверение категории В – 788 658 043.
Вакансии для водителей / Фото Pexels
- Ищут переводчика текстов на техническую тематику с польского на русский язык. Требуют уровень владения двумя иностранными не ниже С1 – 789 012 196.