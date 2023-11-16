Привлекают высокие зарплаты: украинцы все больше едут на работу в Нидерланды

Украинцы все чаще едут работать в Нидерланды. Западная Европа привлекает большими заработками.

Миграционная платформа EWL исследовала тенденции прироста граждан Украины в разных странах Европы. Результаты исследования указывают, что интерес украинцев к жизни и работе в Нидерландах растет, сообщает 24 Канал.

Важно Теперь через Дию: заработали новые правила записи в консульства за границей

Особенности трудоустройства в Нидерландах

В Евростате сообщили, что в сентябре больше всего украинцев получили временную защиту в Германии, Нидерландах и Ирландии. О том, что в Германию активно мигрируют переселенцы из Украины и других европейских стран, известно уже несколько месяцев. Потому эксперты платформы EWL на этот раз объяснили, какие условия для украинцев предлагают Нидерланды.

Чтобы легализоваться в этой стране, необходимо получить номер BSN (идентификационный номер) и документ о временной защите (наклейка в паспорт). Этот процесс может занять до месяца, но после этого украинцы получают полный доступ к нидерландскому рынку труда. Больше получать никаких разрешений не нужно.

Какую работу находят украинцы в Нидерландах

На рынке труда страны имеется около 200 тысяч вакансий. Но большинство из них требует знания языка и наличия водительского удостоверения. В Нидерландах не хватает инженеров, специалистов по IT, медсестер, водителей и механиков.

Без знания языка можно работать в области сельского хозяйства (работа на теплице или в поле), пищевой промышленности (мясокомбинаты, консервные заводы) или на складах. Это физический труд с почасовой оплатой – от 12 евро брутто (до вычета налогов).

Следует не забывать, что иностранные рабочие должны самостоятельно найти жилье и платить за его аренду, а это 300 – 450 евро ежемесячно.

Также в Нидерландах действуют возрастные ограничения на трудоустройство иностранцев. На большинство вакансий принимают до 50 лет.

Большинство вакансий для иностранцев ограничены до 50 лет, часто до 45 лет. Поэтому украинцы старше 45 лет, выехавшие в Нидерланды в начале полномасштабной войны, испытывают трудности с поиском работы и возвращаются в Украину или едут в другие страны ЕС,

– отметила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Поляки конкурируют с украинцами

Нидерланды являются страной с низким уровнем безработицы. Здесь уже сформировались устоявшиеся традиции трудоустройства. Поэтому многие вакансии открывают для граждан ЕС, в основном для поляков. Они являются самой большой группой трудовых мигрантов в Нидерландах.

Граждане Польши ездят работать в Нидерланды годами. Они хорошо ассимилированы, знают английский или нидерландский, поэтому являются серьезными конкурентами для украинцев на местном рынке труда.

А еще об одном важном для украинцев рынке труда – в Чехии, мы рассказали в отдельном материале. Как найти работу в Чешской Республике и какие вакансии предлагают украинцам – читайте по ссылке.