Работа в Германии: сколько предлагают трудовым мигрантам из Украины
Источник:Pmg.ua
В Германии открыли тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Поскольку в период пандемии много украинцев потеряли работу, то поездка за границу – это прекрасная возможность быстро восстановить финансовое равновесие. Рассказываем, сколько в Германии предлагают иностранным работникам.
Следует отметить, что для работы в Германии часто требуется знание немецкого языка. Уровень дохода составляет от 50 до 110 тысяч гривен.
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Сколько можно заработать в Германии
Разнорабочие
Разнорабочим в Германии предлагают зарплату в размере около 50 тысяч гривен в месяц. Работа по 8 часов в сутки, могут быть переработки. На работу и с работы обеспечат проезд.
Операторы станков
Операторы-наладчики станков с опытом работы 1 – 3 года могут претендовать на 110 тысяч гривен. В их обязанности входит:
- наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственным планом;
- изготовления деталей способом механической обработки на ЧПУ станках;
- контроль качества продукции и заполнения производственной документации;
- эффективный выбор и соблюдения технологии производства.
Мясники
Мясникам в Германии предлагают 59,4 тысячи гривен. Просят наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности (например, технолог по производству и переработки продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов). Знание немецкого языка желательно.
Водители
Водителям-международникам категории Е готовы платить 64 тысячи гривен. Предъявляют следующие требования:
- наличие категорий С + Е;
- знания графику работы и отдыха водителей;
- наличие ADR;
- возраст до 55 лет.
Медсестры
Медицинская сестра в Германии может зарабатывать 42 – 56 тысяч гривен. Для трудоустройства требуют:
- знание немецкого языка (на уровне B2 или B1, A2 как исключение);
- готовность (при необходимости) доучить и подтвердить знания в Goethe Institut или похожем учебном заведении;
- определенный опыт работы по специальности.