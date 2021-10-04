Работа в Германии: сколько предлагают трудовым мигрантам из Украины

В Германии открыли тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Поскольку в период пандемии много украинцев потеряли работу, то поездка за границу – это прекрасная возможность быстро восстановить финансовое равновесие. Рассказываем, сколько в Германии предлагают иностранным работникам.

Следует отметить, что для работы в Германии часто требуется знание немецкого языка. Уровень дохода составляет от 50 до 110 тысяч гривен.

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Сколько можно заработать в Германии

Разнорабочие

Разнорабочим в Германии предлагают зарплату в размере около 50 тысяч гривен в месяц. Работа по 8 часов в сутки, могут быть переработки. На работу и с работы обеспечат проезд.

Операторы станков

Операторы-наладчики станков с опытом работы 1 – 3 года могут претендовать на 110 тысяч гривен. В их обязанности входит:

наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственным планом;

изготовления деталей способом механической обработки на ЧПУ станках;

контроль качества продукции и заполнения производственной документации;

эффективный выбор и соблюдения технологии производства.

Мясники

Мясникам в Германии предлагают 59,4 тысячи гривен. Просят наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности (например, технолог по производству и переработки продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов). Знание немецкого языка желательно.

Водители

Водителям-международникам категории Е готовы платить 64 тысячи гривен. Предъявляют следующие требования:

наличие категорий С + Е;

знания графику работы и отдыха водителей;

наличие ADR;

возраст до 55 лет.

Медсестры

Медицинская сестра в Германии может зарабатывать 42 – 56 тысяч гривен. Для трудоустройства требуют:

знание немецкого языка (на уровне B2 или B1, A2 как исключение);

готовность (при необходимости) доучить и подтвердить знания в Goethe Institut или похожем учебном заведении;

определенный опыт работы по специальности.