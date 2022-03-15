Работа для украинцев в Праге: какие вакансии предлагают
Источник:Prazska DRBNA
Людям, которые из-за нападения России на Украину выехали в Прагу, предлагают работу. Возможности трудоустройства зависят от владения иностранными языками.
Компания PSAS исследовала, какие вакансии могли бы занять украинские беженцы с учетом того, что они не знают чешский язык. В то же время мужчинам призывного возраста, которые сейчас работают в Чехии, разрешат взять отпуск, если те захотят уехать в Украину.
Узнайте также Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину
Вакансии для украинцев в Праге
Украинцам, не владеющим чешским языком, могут предложить следующие роли:
- садоводы;
- дворники;
- уборщики;
- сортировщики мусора.
Если беженцы отвечают квалификационным и языковым требованиям, они могут быть приняты на работу в другие городские компании.
В общем, отсутствие языкового барьера имеет большое значение. К примеру, работу готовы предлагать крупная транспортная компания DPP и городская компания THMP, занимающаяся уличным освещением. Обе заявляют, что имеют вакансии, но для них важно, чтобы у кандидата было базовое понимание чешского.
Проникновенные истории пострадавших в войне: смотрите видео