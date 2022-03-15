Работа для украинцев в Праге: какие вакансии предлагают

Людям, которые из-за нападения России на Украину выехали в Прагу, предлагают работу. Возможности трудоустройства зависят от владения иностранными языками.

Компания PSAS исследовала, какие вакансии могли бы занять украинские беженцы с учетом того, что они не знают чешский язык. В то же время мужчинам призывного возраста, которые сейчас работают в Чехии, разрешат взять отпуск, если те захотят уехать в Украину.

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Вакансии для украинцев в Праге

Украинцам, не владеющим чешским языком, могут предложить следующие роли:

садоводы;

дворники;

уборщики;

сортировщики мусора.

Если беженцы отвечают квалификационным и языковым требованиям, они могут быть приняты на работу в другие городские компании.

В общем, отсутствие языкового барьера имеет большое значение. К примеру, работу готовы предлагать крупная транспортная компания DPP и городская компания THMP, занимающаяся уличным освещением. Обе заявляют, что имеют вакансии, но для них важно, чтобы у кандидата было базовое понимание чешского.

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