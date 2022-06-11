Работа для беженцев в Чехии: RegioJet ищет украиноязычных бортпроводников

Популярный чешский автобусный и железнодорожный перевозчик RegioJet объявил о старте проекта "Работа для Украины". Рассказываем, что предполагает эта инициатива.

Так, в компании RegioJet сейчас нехватка бортпроводников. А учитывая, что туристический сезон только набирает обороты, вакансий на эту должность будет (да и уже есть) достаточно. Поэтому руководство чешского перевозчика решило предложить работу беженцам из Украины, чтобы решить проблему с нехваткой персонала.

Достойно внимания Украинские беженцы в Германии: какую денежную помощь выделяет государство и как там найти работу

Мы продолжаем выполнять гуманитарные рейсы в Перемышль и считаем целесообразным иметь на борту стюардов, которые говорят на родном для беженцев языке. У нас есть несколько таких сотрудников, но, конечно, этого недостаточно. В то же время, на рынке существует долгосрочный дефицит рабочей силы, поэтому трудно найти новых стюардов,

– заявил представитель компании Якуб Свобода.

Как будет проходить адаптация украинцев на работе

По словам Якуба Свободы, работники из Украины в начале своей карьеры смогут помогать нынешнему персоналу – для этого достаточно знать несколько основных фраз на чешском языке. Постепенно украинцы будут совершенствовать свои знания языка и, таким образом, впоследствии смогут работать самостоятельно.

Кроме этого, постепенно будет пересматриваться зарплата. Цель программы состоит в том, чтобы все желающие поскорее могли приступить к работе в должности бортпроводника.

Проект "Работа для Украины" ориентирован на беженцев, которые планируют остаться в Чехии на длительный срок.



Компании RegioJet набирает украинских бортпроводников / Фото regiojet

Основные требования к кандидатам

Коммуникабельность. Претендентов на работу научат общаться на чешском языке и ознакомят с особенностями рабочего процесса.

Претендентов на работу научат общаться на чешском языке и ознакомят с особенностями рабочего процесса. Адаптация к разным временным сменам. Поезда компании курсируют в основном 24/7. Следовательно, иногда нужно будет работать в выходные и даже ночью.

Поезда компании курсируют в основном 24/7. Следовательно, иногда нужно будет работать в выходные и даже ночью. Базовые знания английского языка. Еще одно из основных требований, что значительно упростит общение как с пассажирами, так и с персоналом.

Еще одно из основных требований, что значительно упростит общение как с пассажирами, так и с персоналом. Работа от 1 года. Компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

К слову Между Прагой и Киевом начнут курсировать чешские поезда RegioJet: актуальные цены на билеты

Что предлагают украинцам в RegioJet

Оплаченный курс чешского языка. Фирма оплатит претендентам на работу интенсивный языковой курс, который продлится 2 – 3 месяца.

Фирма оплатит претендентам на работу интенсивный языковой курс, который продлится 2 – 3 месяца. Украиноязычный координатор. Каждый беженец, который устроится на работу, будет иметь первое время персонального координатора. Он будет владеть украинским языком.

Каждый беженец, который устроится на работу, будет иметь первое время персонального координатора. Он будет владеть украинским языком. Обучение и постепенную адаптацию в рабочем процессе.

в рабочем процессе. Трудовой контракт на 1 год.

Заработная плата, соответствующая опыту.

Вам может быть интересно – Работа для украинцев в Польше: о ситуации на местном рынке труда смотрите в видео

Первый набор начнется в июне в Брно, а затем – в Праге.