Работа беженцев за границей: куда устраиваются украинцы и какую зарплату получают

Миллионы украинцев, прежде всего, женщины с детьми, после начала полномасштабного вторжения России временно выехали за границу. Там они столкнулись с новыми вызовами, в частности, поиском крыши над головой и работы.

О том, где и как работают украинские беженцы, сколько зарабатывают и какие трудности встречают, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Где и как работают украинские беженцы

По словам Воскобойника, около 80% украинских беженцев – это женщины, уезжавшие подальше от войны, а не в поисках работы. Прибыв в новую страну, уже на месте они понимали, что им, к сожалению, в большинстве своем не удастся найти работу по специальности . На это, по словам эксперта, есть ряд причин:

нет соответствующей квалификации;

невозможно в сложившейся ситуации подтвердить свои дипломы;

они не знают языка той страны, в которую они прибыли.

Президент ассоциации рассказал, что украинские беженцы оказались в ситуации, когда срабатывает подобный принцип: "Раньше варили сталь. Теперь такой работы нет - будем варить борщи". Поэтому украинки за рубежом соглашаются на обычную работу, обычный физический труд , куда их берут, в частности это:

гостинично-ресторанный бизнес;

сфера обслуживания;

пищевая промышленность и т.д.

Наши женщины за границей действительно не хотят "сидеть на шее" любого государства и находят для себя работу, которую они могут выполнять здесь и сейчас,

– подчеркнул специалист.

Зарплаты

Эксперт убеждает, что украинские женщины, которые работают за границей, получают зарплату на уровне с местными жителями . Поэтому оклад в любом случае не меньше минимальной заработной платы страны пребывания. Воскобойник отметил, что в Польше, где сейчас больше всего украинских беженцев, женщины получают не менее 3 тысяч злотых – в пересчете по нынешнему курсу это около 22 – 24 тысяч гривен в месяц.

Учитывая уровень цен на продукты, этих денег хватает, чтобы обеспечивать себя и содержать своих детей или пожилых родителей, которых они увезли с собой. Некоторые еще и помогают своим мужчинам, которые находятся в Украине и, к сожалению, тоже оказались в ситуации временной безработицы,

– подчеркнул Воскобойник.

Вместе с тем эксперт привел пример, что даже если украинский бухгалтер владеет польским языком на высоком уровне, ему прежде нужно еще изучить налоговое законодательство Польши, а потом еще и выдержать сильную конкуренцию с местными бухгалтерами – это довольно сложно.

Специалист добавил, что гораздо проще за границей трудоустроиться нашим специалистам в области ИТ или тем, кто здесь в Украине профессионально работал руками. Однако это, к сожалению, касается в основном мужчин , которые находятся именно в Украине.

К слову, эксперт отметил, что украинские беженцы разъехались по всем странам Европейского Союза – от Польши, Чехии и Румынии до Португалии, Испании, Дании и Швеции. Всюду существуют свои специфические условия трудоустройства всех без исключения беженцев и трудовых мигрантов – как украинцев, так и других иностранцев.