Эксперты назвали лучшую авиакомпанию 2024 года: лидеры рейтинга
Источник:CNN
Британская консалтинговая компания Skytrax, известная своей экспертизой в оценке качества услуг, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами, опубликовала рейтинг лучших авиаперевозчиков. В лидерах уже 8-й раз подряд одна и та же компания.
Возглавила престижный рейтинг Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха. Десятку лучших авиакомпаний – смотрите далее в материале!
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Qatar Airways признали лучшей авиакомпанией мира
Победителем стала основанная в 1993 году катарская авиакомпания Qatar Airways.
Это выдающееся достижение для Qatar Airways – получить титул "Лучшая авиакомпания мира" в 2024 году, это уже восьмой раз, когда они торжествовали,
– сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед.
Оценивание проводили на основе опроса более 21 миллиона клиентов из 100 стран. Известно, что флот Qatar Airways насчитывает 230 самолетов. В его состав входят, в частности, огромные авиалайнеры Airbus A380 и новейшие самолеты Airbus A350 и Boeing 787.
Отметим, что на втором месте рейтинга оказалась Singapore Airlines, а на третьем – Emirates.
В общем, первая десятка рейтинга от Skytrax выглядит так:
- Qatar Airways;
- Singapore Airlines;
- Emirates;
- ANA All Nippon Airways;
- Cathay Pacific;
- Японские авиалинии;
- Турецкие авиалинии;
- EVA Air;
- Air France;
- Swiss International Air Lines.
Названы 10 лучших авиакомпаний мира в 2024 году / Фото Unsplash
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