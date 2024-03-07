Очень красиво, бюджетно и с морем: какой европейский город - лучший для путешествия весной

Путешествие к морю весной – лучший вариант для людей, которые плохо переносят летнюю жару. В конце апреля уже можно смело планировать путешествие. Лучший вариант – выбрать город, который сочетает в себе фантастически красивую природу вокруг, мягкий южный климат и старинные must visit локации.

Более тысячи лет путешественников из разных уголков мира очаровывает Котор (Черногория). Величественный город соединил в себе различные культуры (в частности, древнего римскую и византийскую) и при этом сохранил собственный уникальный колорит. Закордон 24 рассказывает, почему Котор стоит выбрать для своего весеннего отдыха.

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Почему Котор – идеальное место для отдыха

Старинный Котор расположен в объятиях гор на берегу Которской бухты (Бока-Которская). Местные пейзажи – настоящее чудо света.



Старинный Котор / Unsplash

Котор – идеальный вариант для туристов, которые любят совместить пляжный отдых и знакомство с городом. Старая часть Котора напоминает архитектуру копилку. Каждый путешественник здесь найдет свой клад. На протяжении веков Котор был спрятан не только горами, но и мощными бастионами. Сейчас они еще напоминают о своем былом величии и привлекают туристов.

Пожалуй, самой известной локацией города является собор Святого Трифона. Его освятили еще в XII веке. С тех пор святыня пережила немало испытаний (в частности, мощное землетрясение, которое в ХVI веке вызвало многочисленные разрушения), но, к счастью, уцелела. Кстати, собор – замечательный ориентир для туристов, которые рискуют заблудиться в запутанных улочках Котора.



Собор святого Трифона / Unsplash

Также среди достопримечательностей Котора:

часовая башня;

морские ворота;

храм святого Луки;

речные ворота;

музей котов.

Когда весной лучше всего посетить Котор

Апрель считается лучшим временем для экскурсий. Воздух прогревается до +20...+22 градусов. А уже в мае пляжи встречают первых отдыхающих (средняя температура воды составляет +18 градусов).

Цены на отдых в Черногории – довольно демократичные. В частности, там существенно дешевле, чем в Хорватии.