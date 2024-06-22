В одном из самых популярных городов ЕС запретят сдавать жилье туристам

В Испании продолжается борьба с туризмом. На этот раз крайне смелое решение приняла Барселона. В одном из любимых для путешественников городов ЕС помещения не будут сдавать в аренду туристам.

Летом 2024 года в Испании вспыхнули мощные антитуристические протесты, напоминает Закордон 24. Местные жители заявили, что требуют, чтобы туристическая сфера на территории страны хоть немного "притормозила". Испанцы отмечают: из-за путешественников они не могут нормально строить свою жизнь.

Обратите внимание Опасность для туристов: сразу 48 топовых пляжей Испании получили "черные флаги"

В Барселоне запретят сдавать жилье

На фоне масштабных антитуристических протестов в Барселоне приняли очень нетипичное решение. Там запретят сдавать туристам жилье. К счастью, решение вступит в силу еще не сейчас, а только – в 2029.

Стоит заметить, что ежегодно Барселону посещают около 7 миллионов туристов. Большинство из них останавливаются именно в арендованных помещениях. Между тем местным жителям квартир не хватает. Люди вынуждены выезжать из Барселоны.

Мэр города Жауме Колбони приветствовал это решение. Он отметил, что за последнее десятилетие стоимость аренды в Барселоне выросла на 70%. Местные власти не могут допустить, чтобы молодые барселонцы, которые хотят начать самостоятельную жизнь, были вынуждены уехать из города.

С 2029 года в Барселоне не будет квартир для отдыха в том виде, в котором мы знаем их сегодня. Это даст нам возможность вывести 10 тысяч квартир для отдыха на рынок аренды или продажи,

– говорится в сообщении.

В то же время тревел-эксперты прогнозируют, что в целом это не уменьшит количество посетителей Барселоны. Просто усложнит им жизнь.