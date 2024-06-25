Ситуация в Греции становится критической: как туристам подготовиться к "аду"

Туристический сезон в Греции – под угрозой. В июне 2024 года температура воздуха достигла рекордных для этого периода показателей. Планируя отпуск, путешественников просят хорошо взвесить все "за" и "против"

Эксперты прогнозировали, что июль – август этого лета могут стать самыми жаркими в истории человечества. В то же время неожиданно аномальная жара началась уже в июне. Курортный сезон во многих странах мира оказался под угрозой.

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Аномальная жара только набирает обороты

Сейчас от аномальной жары больше всего пострадала Греция. Страна рассчитывала впервые с начала пандемии коронавируса провести полноценный туристический сезон. Местные жители даже вышли на антитуристические протесты. Однако сейчас туристический сезон и так оказался под угрозой. Температура воздуха на территории страны уже превысила +40 градусов.



Жара разрушает туристический сезон в Греции / Unsplash

К сожалению, жара уже унесла жизни 6 человек. Кроме того, известно о пропавших без вести. Туристам, которые планируют провести свой отпуск в Греции, рекомендуют еще раз взвесить "за" и "против". Если же приняли решение все-таки ехать, стоит придерживаться всех возможных правил безопасности. В частности, соблюдать водный баланс, планировать день с учетом жарких часов, пользоваться средствами от солнечных ожогов и тому подобное.

Стоит заметить, что украинские туристы часто выбирают Грецию как страну для отдыха. Почти все турфирмы страны предлагают путешествия в страну богов и героев.