Бюджетно, уютно, приветливо к украинцам: какая столица ЕС – лучшая для посещения в марте

Начало весны – лучшее время для открытия новых горизонтов. Путешественникам рассказали, какая европейская столица – must visit в марте 2024. Спойлер – будет уютно и даже немного сказочно.

Идеальным вариантом для путешественников, которые хотят насладиться спокойным и одновременно оригинальным путешествием, является Рига. Украинцы могут добраться туда автобусом или самолетом из Польши, информирует Закордон 24.

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Почему Рига – особенная

Рига – настоящая балтийская жемчужина. Город прекрасно сохранил свою древнюю культуру и обогатился красотой современности. Старинные узкие улочки приглашают в антикварные магазины и атмосферные кафе. А сказочные домики хранят немало городских легенд.



Сказочная Рига очаровывает с первого взгляда / Unsplash

Одной из изюминок города является Центральный рынок – один из старейших в Европе. А Старый город Риги – всемирное наследие ЮНЕСКО. Каждый камешек там – свидетель многовекового величия города.



Старый город Риги – всемирное наследие ЮНЕСКО / Unsplash

Поклонников искусства Рига приглашает в многочисленные музеи, а в местных парках можно ознакомиться с природой загадочной Балтии. Бонус для всех поклонников пушистиков – в Риге расположен Кошачий дом.

Вкусными визитками города являются рижский бальзам и рижские шпроты. Их чаще всего везут в качестве сувениров близким. Также популярными в Риге продуктами являются шоколад, твердый сыр и пиво.

Цены в Риге и в целом в Латвии – выше, чем в Украине. В то же время по меркам ЕС – довольно низкие. Поэтому спланировать путешествие можно и бюджетно.

Латвия – дружественная страна, которая поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу. Этот факт сделает путешествие в Ригу еще приятнее.