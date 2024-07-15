2024 – год "большого взрыва" в тревел-сфере: что чаще всего гуглят путешественники
Источник:Think with Google
Тревел-эксперты прогнозируют, что в 2024 году спрос на путешествия побьет все мировые рекорды. Чаще всего люди гуглят разнообразные развлечения в разных странах мира. Путешественники хотят засыпать в одних странах мира, а просыпаться в других.
По данным Google, тревел-бум начался потому, что мир наконец избавился от всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Люди могут больше не волноваться о собственной безопасности.
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Кроме того, в 2024 году состоится ряд событий мирового масштаба. В частности, говорится о летних Олимпийских играх во Франции и Евро-2024 в Германии. Также в Google заметили, что все чаще люди выбирают для себя вариант спонтанных поездок. Путешественники ищут дешевые билеты и бронируют жилье в самых неожиданных уголках мира. Так формируется новый тренд на сити-брейк.
Сити-брейк – новый тренд сезона / Unsplash
Что чаще всего интересует людей
Прежде всего люди хотят отдохнуть от рутины. Для этого они ищут варианты с соотношением цены и качества. Замечают, что люди ищут:
- доступной роскоши;
- драйвовых развлечений;
- экотуризма;
- самостоятельных путешествий.
Замечают, что путешественники все чаще пользуются услугами искусственного интеллекта. Он помогает заблаговременно и качественно спланировать любое путешествие, а также добавить персонализированные предложения по маршрутам.Живете за границей и собираетесь на море с украинским туроператором? Оплатите путешествие, воспользовавшись приложением для денежных переводов TransferGo. Выгодно, понятно и почти со скоростью света.