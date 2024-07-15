2024 – год "большого взрыва" в тревел-сфере: что чаще всего гуглят путешественники

Тревел-эксперты прогнозируют, что в 2024 году спрос на путешествия побьет все мировые рекорды. Чаще всего люди гуглят разнообразные развлечения в разных странах мира. Путешественники хотят засыпать в одних странах мира, а просыпаться в других.

По данным Google, тревел-бум начался потому, что мир наконец избавился от всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Люди могут больше не волноваться о собственной безопасности.

Обратите внимание Как подготовиться к отпуску: 5 простых и сверхважных правил

Кроме того, в 2024 году состоится ряд событий мирового масштаба. В частности, говорится о летних Олимпийских играх во Франции и Евро-2024 в Германии. Также в Google заметили, что все чаще люди выбирают для себя вариант спонтанных поездок. Путешественники ищут дешевые билеты и бронируют жилье в самых неожиданных уголках мира. Так формируется новый тренд на сити-брейк.



Сити-брейк – новый тренд сезона / Unsplash

Что чаще всего интересует людей

Прежде всего люди хотят отдохнуть от рутины. Для этого они ищут варианты с соотношением цены и качества. Замечают, что люди ищут:

доступной роскоши;

драйвовых развлечений;

экотуризма;

самостоятельных путешествий.

Замечают, что путешественники все чаще пользуются услугами искусственного интеллекта. Он помогает заблаговременно и качественно спланировать любое путешествие, а также добавить персонализированные предложения по маршрутам.