Учимся на ошибках Эмили: какие 5 вещей не стоит делать в Париже

Париж – город мечты для многих. Ежегодно его посещают миллионы людей. Эксперт по путешествиям рассказала, что не стоит делать во французской столице. Спойлер: некоторые из этих ошибок допустила Эмили Купер из "Эмили в Париже".

Все секреты раскрыла тревел-эксперт Дейл Петерсон. Она долгое время прожила во французской столице. Петерсон назвала самые распространенные ошибки. Конечно, не стоит бояться, что за эти нарушение вас оштрафуют: этого не произойдет. Однако испортить впечатление от путешествия мечты можно.

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Что не стоит делать в Париже

Прибыть в высокий сезон. Путешествие в Париж в разгар лета – худшая идея. Во-первых, вокруг – просто море туристов: местные жители на август вообще стараются выехать за пределы Парижа. Во-вторых, в городе – очень жарко. А кондиционеры не работают даже на половину мощности, к которой привыкли туристы из других стран. Лучшее время для посещения Парижа – весна или осень.

Не запомнить хотя бы несколько слов на французском. Конечно, никто не ожидает от туристов идеального владения языком. В то же время некоторые слова (например "спасибо", "пожалуйста", "хорошего дня") стоит выучить. Тогда местные жители будут относиться к вам гораздо теплее и прилагать больше усилий, чтобы помочь.



Знакомство с Парижем – один из видов искусства / Unsplash

В ресторане ожидать, что официант принесет счет. Украинцы привыкли к совсем другому сервису. Официанты сами каждые несколько минут подходят, чтобы уточнить, все ли в порядке. Между тем в Париже, если вам что-то нужно (в частности, счет), придется найти официанта и сказать ему об этом.

Одеваться, как Эмили в Париже. Туристок в Париже узнают по слишком нарядным нарядам днем. Парижанки обычно не носят вечерние платья и красные беретки во время прогулки по утреннему городу. Каблуки в это время – также лишние. К слову, откровенно туристические наряды делают из путешественников мишень для карманников. К сожалению, их в Париже – очень много.

Вестись на мошеннические схемы. В частности, принимать в подарок милые сувенирные безделушки, за которые потом будут требовать кругленькую сумму.