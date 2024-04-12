В Италии заработали рестораны-ловушки для туристов: как не попасть на крючок

Италия остается одной из самых популярных стран для туристов. В течение 2024 года там ожидают принять более 400 миллионов туристов. Местные заведения уже начали прибегать к хитростям, чтобы заработать еще больше.

Италия – рай для гурманов. Местные заведения просто созданы для "дольче вита". Пицца выпекается, паста готовится, вино и апероль льются рекой. В то же время испортить всю идиллию может "коперто" – деньги, которые итальянские заведения добавляют в счет потому, что гости сели за столик. Детали рассказывает Закордон 24.

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Туристы массово жалуются в соцсетях

Туристы в сети на различных ресурсах массово жалуются на эти правила. В то же время они отмечают, что рестораны, где действует "коперто" можно узнать еще за километр. И говорится здесь не просто особый вайб. Просто они расположены возле выдающихся туристических локаций в разных городах и имеют на террасе немало столиков.

Также на ловушку для туристов указывают два фактора:

промоутер, который стоит возле заведения, говорит на английском и готов в любой момент прийти на помощь и пригласить вас в заведение;

меню на английском языке.



Итальянская кухня – одна из самых известных в мире / Unsplash

В общем путешественникам не рекомендуют обедать-ужинать в ресторанах, расположенных в самых горячих точках города. Разве, если они сознательно не готовы платить больше, чтобы выпить кофе возле Эйфелевой башни в Париже или на площади Святого Марка в Венеции.