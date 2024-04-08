Замок Дисней, Мост дьявола и не только: 5 небанальных локаций Германии для путешествия этой весной

Германия невероятно красочная страна, где есть все, чего душа пожелает: от исторических памятников культуры до невероятных природных объектов. Впрочем, туристы не часто погружаются в поиски и выбирают для путешествия Берлин или Мюнхен, минуя множество более интересных локаций.

Чтобы исправить это международный сервис по переводу средств TransferGo подобрал для вас 5 небанальных локаций Германии, которые стоит посетить весной. Список будет особенно интересным тем, кто лишь недавно переехал в Германию или соседние государства и ищет, чем заняться в ближайшие выходные.

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5 небанальных локаций Германии

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн – одна из самых знаковых достопримечательностей Германии. Увидеть его можно чуть ли не на каждой открытке, которые продают в местных сувенирных лавках. Однако не стоит ограничиваться изображениями, тем более, что добраться до символа Баварии не сложно.

Нойшванштайн расположен примерно в 120 километрах от Мюнхена. Именно здесь можно приобрести автобусную экскурсию в замок. Также есть вариант добраться самостоятельно: на поезде, автобусе или собственным авто. Альтернативный вариант – поселиться в Меммингене, который расположен всего в 75 километрах от замка, и прокладывать маршрут из этого города.

После того, как вы прибыли на локацию, приготовьтесь, что к замку придется прогуляться. Подняться по пешеходной тропе можно в среднем за 30 минут. Также туристам предлагают воспользоваться автобусом, который обойдется в 3,5 евро.

Но какой способ вы бы не выбрали, будьте уверены, что ожидания оправдаются. Место действительно сказочное. И даже великий Уолт Дисней использовал очертания Нойшванштайна для лого своей кинокомпании.

Замок Нойшванштайн / Фото Unsplash

Приобретя отдельный билет, удастся даже попасть внутрь замка. Всего здесь открыты 16 комнат, где можно рассмотреть уникальный декор и произведения искусства. При этом учтите, что фотографировать здесь запрещено.

К слову, возле замка расположено озеро Schwansee (Лебединое озеро). Также стоит прогуляться по долине Альгой, попробовать местную кухню и, конечно, приобрести тематические сувениры.

Лорелей – скала русалки

Казалось бы, ничего особенного, скала над рекой. Таких в Германии много, но среднее течение Рейна с недавних пор в списке наследия ЮНЕСКО. В частности, из-за того, что именно здесь возникла легенда о Лорелей – женщине, которая своим пением губит мужчин. По преданию, она якобы сидела на вертикальной скале, высотой 132 метра, и заманивала рыбаков, плывущих по Рейну.

Но локацию стоит посетить не только из-за легенды. Живописные пейзажи, которые открывают с вершины скалы, – это действительно что-то неповторимое. Особенно красиво здесь весной, когда природа оживает, а все вокруг заливается солнечными лучами.

Скала Лорелей / Фото frisiacoasttrail.com

Важно, что локация постоянно трансформируется, чтобы быть еще более удобной для туристов. На одном из этапов реконструкции здесь снесли сооружения 1970-х годов, модернизировали парковку, проложили безбарьерные дорожки и обустроили смотровые площадки.

Ракотский мост

В живописном парке рододендронов Кромлау стоит мост Ракотцбрюке. Несмотря на свой причудливый вид, он является настоящим архитектурным чудом. Посетители, которые были здесь, в унисон убеждают, что этот можно принять за переход в другой мир.

Он протянулся на 35 метров и образует идеальную полукруглую дугу. Интересно то, что при определенном уровне воды в озере, мост и его отражение создают безупречный круг, причем независимо от точки наблюдения

Ракотский мост / Фото Unsplash

Как и другие локации Германии, мост окутан легендами. Его часто называют мостом Дьявола. Все из-за истории строительства. Местные говорят, что мост возводил рыцарь, по имени Фридрих Герман Ретшке. Он не успевал сдать проект в установленные сроки и в отчаянии обратился за помощью дьявола. Так, была заключена сделка, что мост будет возведен вовремя, однако придется пожертвовать душой первого, кто пройдет по нему. Однако, строители перехитрили дьявола, позволив собаке первой пройти по мосту. Разъяренный дьявол в порыве гнева бросился в воду и больше никто никогда его не видел.

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Майнау – остров цветов

У подножия Альп, на границе Германии, Австрии и Швейцарии расположено Боденское озеро – самое большое в Германии. Добраться сюда можно автомобилем (а потом пройти по мосту), автобусом или кораблем.

Ранее его населяли тевтонские рыцари. Теперь остров принадлежит частным лицам, которые создали здесь сады с экзотическими растениями и бабочками. Ежегодно остров цветов посещают около 1,2 миллиона туристов.

Остров цветов Майнау / Фото Shutterstock

Вход на территорию острова – платный. Входной билет стоит около 30 евро. Для школьников и студентов действуют скидки.

Парк Rust

Для тех, кто выбирает экстремальный отдых, в Германии есть парк развлечений Rust. Он третий по популярности в Европе и имеет 18 тематических зон, где работают около 100 аттракционов, несколько шоу и 13 американских горок. Также на территории есть 6 отелей, кемпинг, кинотеатр и конференц-центр и аквапарк.

Достопримечательностями парка являются американские горки "Голубой огонь" и "Серебряная звезда", а также локации, представляющие разные страны. Так, с помощью развлечений посетители получают возможность познакомиться с культурой и традициями самых отдаленных уголков планеты.

Парк развлечений в Германии / Фото с фейсбука HalloTourist

Если этого было недостаточно, советуем также посетить замок Гогенцоллерн, остров Рюген, мост Бастей в Эльбских песчаниковых горах, горный хребет Веттерштайн и "Коршуновую скалу".

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