Дежавю считают психологическим состоянием. Когда человек переживает определенный момент с мыслью "это же было уже". К тому же эта ситуация не имеет конкретной привязки к определенному моменту в реальной жизни, а скорее происходит в глубоком прошлом.

Обратите внимание В какой столице вы могли жить в другой жизни: психологический тест по картинке

Закордон 24 подготовил для вас психологический тест. Выберите картинку, которая больше всего отзывается, и узнайте, какой город мира вызывает у вас дежавю.



Какой город вызывает у вас дежавю / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Изображение 1 – Лиссабон

Если вам по душе больше всего пришлось это изображение, возможно, одна из ваших жизней прошла в португальской столице. Вас вдохновляли краски Атлантического океана, музыка фаду и изящество азулежу. Вы пробовали знаменитые паштейши и запивали их черным кофе без сахара. А потом шли узнавать последние новости о новых географических открытиях.

Изображение 2 – Мехико

Если самые теплые эмоции у вас вызывает второе изображение, возможно, вы прожили одну из своих жизней в яркой и колоритной мексиканской столице. Вы посещали местные фестивали, танцевали на улицах и наслаждались переплетением древних и вечных культур.

Изображение 3 – Ханой

Если вы выбрали это изображение, значит, вашу душу тянет к местам, где многовековые традиции сочетаются с новейшими технологиями. Вы могли открывать для себя столицу Вьетнама, гуляя ее узкими улочками и читать в спокойной атмосфере на улицах озера.

Изображение 4 – Стокгольм

Если душа подсказала вам выбрать это изображение, значит вы влюблены в скандинавскую атмосферу. Вы наслаждались древней культурой и исторической гармонией. Возможно, вы проводили часы в кафе в районе Гамла-Стан, а потом шли на прием в королевский дворец.