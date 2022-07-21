Психологическая поддержка украинцев за границей: номера телефонов для бесплатной помощи в ЕС

В современных реалиях важно заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о ментальном. В Украине заработала горячая линия, где оказывают помощь пострадавшим от войны людям.

Так, бесплатную профессиональную психологическую помощь можно получить как в Украине, так и будучи за рубежом. Проект реализует Программа развития ООН при финансовой поддержке ЕС.

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Горячая линия для психологической поддержки в Украине и Европе

Пообщаться с опытными психологами можно в двух форматах: аудиосоединение и видеосвязь. Если вы хотите поговорить по видеосвязи, то скажите об этом оператору после соединения.

На линии работают психологи с многолетним опытом, которые прошли специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями.

По каким номерам звонить

Для звонков из Украины горячая линия работает бесплатно ежедневно с 10.00 до 20.00 по номеру: 0-800-100-102.

Также операторы бесплатно принимают звонки граждан Украины из других стран:

Чехия: +420 800 012 058

Польша: +48 800 088 141

Франция: +33 805 080 466

Португалия: +351 800 780 756

Швеция: +46 20 160 46 46

Ирландия +353 1800 817 519

При этом количество стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться.

Мы можем только представить, что приходится чувствовать гражданам Украины, когда на их долю выпадают такие испытания. Однако в наших силах активизировать и расширить наши усилия, чтобы каждый украинец и украинка, где бы они ни были, могли как минимум получить своевременную и профессиональную психологическую помощь,

– говорит руководитель отдела местного развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

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