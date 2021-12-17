Прыгнул с моста полуголый на авто: в Польше случился конфуз с украинцем

В городе Явожно Силезского воеводства с украинским эмигрантом произошла опасная ситуация. Никаких обстоятельств происшествия потерпевший не вспоминает.

Украинец в Польше прыгнул с пешеходного моста прямо на автомобильную трассу. Он приземлился на капот и лобовое стекло легковушки, которая в это время проезжала по дороге.

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11 декабря полуголый мужчина внезапно прыгнул с моста в Явожно. Несмотря на холодную погоду, на нем были только брюки и обувь.

После приземления на чужую машину мужчина получил множество внутренних травм и переломов. С разными видами кровоизлияний его госпитализировали. Состояние мужчины сразу констатировали как тяжелое, а через несколько часов после госпитализации оно ухудшилось до критического.

Несмотря на все риски, мужчина выжил. Через несколько дней после происшествия ему стало лучше, и он сумел провести короткий разговор с полицией. Выяснилось, что потерпевший является гражданином Украины. До сих пор его личность не могли подтвердить, потому что никаких документов у эмигранта при себе не было.

Украинец совсем не помнит, как с ним случилась такая беда. Следователи выясняют обстоятельства. В частности, правоохранители интересуются возможной причастностью к происшествию посторонних лиц.