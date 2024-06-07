Мэр популярного курорта объявил войну туристам: путешественники возмущены

Новый день – новые новости из Испании, где продолжаются масштабные протесты против туристов. В эпицентре скандальных событий Балеарские острова. Некогда райское место теперь кипит от взаимных обвинений и скандалов. Участие в протестах принял и мэр Пальма-де-Майорки Хайме Мартинес.

По данным европейских СМИ, Мартинес решил существенно уменьшить количество туристов, прибывающих в его город, информирует Закордон 24. Для этого в Пальма-де-Майорке введут существенные ограничения.

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В частности, Мартинес планирует ограничить аренду в городе. Речь идет о жилье и автомобилях. Кроме того, хотят уменьшить количество круизных лайнеров, которые могут заходить в местные воды. Также мэр считает, что заведения, гости которых устраивают беспорядок, стоит серьезно штрафовать.

К слову, войну с туристами не поддержали даже во время заседания местного совета. Там отметили, что решение Мартинеса – поспешные.

Как отреагировали туристы и владельцы бизнесов

В этом противостоянии за отдых в Испании туристы и владельцы бизнесов оказались на одной стороне. Путешественники возмущены таким отношением к ним. Люди отмечают: они прекрасно понимают, что должны уважать острова и не провоцировать дискомфорт местных жителей. В то же время отмечают: не стоит забывать, что китом, на котором держится экономика Балеарских островов, является туризм. Именно от его развития зависит количество рабочих мест.

Если путешественники не приедут, курорты потеряют существенные суммы. К слову, некоторые бизнесы уже ощутили на себе негативные последствия того, что в этот период приехало гораздо меньше туристов, чем обычно.

В то же время тревел-эксперты предполагают: уже вскоре ситуация начнет стабилизироваться. Никто не закроет Испанию для туристов.