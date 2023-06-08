Украинцы в Будапеште митинговали перед посольством РФ: требуют справедливости за подрыв ГЭС

В столице Венгрии прошел масштабный митинг-протест. Украинцы пришли к российскому посольству, чтобы выразить свой гнев и возмущение за подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Украинцы собрались напротив российского посольства в Будапеште, чтобы выразить свой протест в связи с очередным террористическим актом РФ. Техногенная катастрофа на ГЭС требует максимального внимания международного сообщества. Это и было главной целью акции украинцев в Венгрии. Рассказываем подробнее и показываем фото с протеста в материале 24 канала.

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Ответственность страны-террориста

Украинцы оперативно собрались на митинг через социальные сети. Организаторы акции – Украинская ассоциация "Єдність" – призвали участников распространять как можно больше информации о теракте среди иностранцев. Люди собрались с плакатами: "russia is a terrorist state", "stop killing Ukrainians" и "russia made ecocide" и требовали наказания агрессора.

Украинцы требуют наказания России за подрыв ГЭС / Фото, предоставленные 24 Каналу

Также во время акции открыли сбор средств в помощь жителям затопленных регионов. Только за время протеста организаторам удалось собрать сумму 145 000 форинтов (около 16 000 гривен).

Акция протеста под российским посольством в Будапеште / Фото, предоставленные 24 Каналу

Такие жеиз-за подрыва Каховской ГЭС провели в. Десятки украинцев в европейских столицах выходили к российским посольствам, чтобы требовать наказания страны-агрессора.