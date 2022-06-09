Проездной за 9 евро в Германии: что стоит знать об уникальном тарифе на общественный транспорт

В Германии в этом году ввели уникальный летний тариф на большинство видов общественного транспорта. Передвигаться по стране можно всего за 9 евро в месяц. Однако у этой правительственной инициативы есть определенные условия. Ответы на самые часто задаваемые вопросы – читайте дальше в нашем материале.

Так, с 1 июня и до 31 августа граждане Германии, украинские беженцы и иностранные туристы могут приобрести месячный проездной "BahnCard 100 light" всего за 9 евро. На такой шаг немецкое правительство пошло, чтобы смягчить резкое удорожание топлива и рост цен на продукты в стране, спровоцированные российско-украинской войной. Кроме этого, дешевые билеты должны стимулировать людей меньше пользоваться собственными машинами.

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Что нужно знать о проездном билете в Германии за 9 евро

в прошлом году самый дешевый абонемент на транспорт можно было купить в Мюнхене за 57 евро, самый дорогой – в Гамбурге за 112,8 евро.

Пассажир покупает билет на конкретный календарный месяц лета. То есть, если вы приобретете проездной, например, в середине июня, то воспользоваться им сможете только до конца июня. На июль придется покупать новый билет.

Где продается проездной "BahnCard 100 light"

в автоматах с билетами;

на стойках обслуживания пассажиров;

у сотрудников в автобусах и поездах;

через приложения DB Navigator (в Мюнхене), HVV App и HVV Switch App (в Гамбурге), BVG Fahrinfo-App, BVG Ticket-App и Jelbi (в Берлине), KVB (в Кельне), VVS (в Штутгарте);

на сайте betterweiter.

Как пользоваться проездным в Германии

Имея на руках билет "BahnCard 100 light", можно передвигаться любым транспортом, курсирующим на малые расстояния и входящим в сеть ÖPNV: автобусы, метро, ​​городские электрички, пригородные электрички, трамваи и региональные поезда. При этом разрешено производить неограниченное количество пересадок в любом городе Германии.

Справляется ли немецкая система пассажирских перевозок

В поездах дальнего следования ICE, IC, EC и Flixtrain проездной бездействует.

Известно, что по всей стране продано более 7 миллионов проездных. А в период 4 – 6 июня в Германии были первые длинные выходные этим летом, связанные с Троицей. Поэтому в эти дни пришелся пик поездок за билетами за 9 евро. Более 400 поездов было переполнено, а многим пассажирам пришлось отказаться от путешествия.

Как и ожидалось, кампания за 9 евро вызвала большой ажиотаж в региональных поездах, что привело к значительному увеличению случаев загруженности по всей стране,

– сказал представитель немецкого перевозчика DB Regio Ральф Дамде.

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