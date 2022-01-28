Программа "Семья 500+" в Польше: что изменилось в 2022 году

Одна из самых популярных программ "Семья 500+" в Польше претерпела изменения с наступлением нового года. Таким образом, в 2022 году подавать заявку можно будет только электронно. Однако это не все нововведения.

Также с нового года выплатами программы будет заниматься ZUS, то есть Фонд социального страхования.

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Что такое "Семья 500+" в Польше

Это программа поддержки демографии в Польше. Она предполагает, что каждая семья имеет право получать субсидию в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка. Программа распространяется не только на граждан Польши, но и на иностранцев, имеющих карту побыта или ожидающих ее. В то же время доход семьи больше не имеет значения. Выплаты полагаются всем без исключения, начиная с первого ребенка.

Подача заявления в 2022 году

Заявки на выплату по программе "Семья 500+" на следующий период – с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года – можно будет отправлять в ZUS с 1 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Если вы в настоящее время уже получаете помощь 500 злотых на ребенка, то с 1 февраля Вам также необходимо подать новую заявку на новый период выплат.

С 1 февраля заявки на получение помощи 500+ на новый период выплат можно будет посылать только в электронном виде через:

платформу электронных услуг (PUE) Учреждения социального страхования,

электронный банкинг,

портал Empatia.

Средства по программе будут выплачиваться только безналично на номер банковского счета, указанный заявителем.