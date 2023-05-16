Вырастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка
Источник:The Warsaw
Позитивные изменения ожидают украинцев, которые находятся с детьми в Польше. Со следующего года беженцы смогут получать повышенную помощь на ребенка по программе "500+". Выплаты возрастут до 800 злотых в месяц.
Соответствующее заявление сделал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он пообещал, что помощь "500+" станет "800+" уже со следующего года. Подробнее о росте выплат и том, как украинцам оформить помощь на ребенка в Польше, читайте дальше.
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По словам Качиньского, с 1 января 2024 года размер пособия на ребенка вырастет на 300 злотых. При этом программа останется под старым названием. Условия получения выплат не изменятся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.
Как украинцам оформить детскую помощь в Польше
"500+" – это госпрограмма правительства Польши для поддержки семей с детьми. Сейчас она предусматривает ежемесячную выплату 500 злотых за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. После начала полномасштабной войны в Украине польские власти приняли специальный закон, позволивший украинским беженцам участвовать в этой программе.
Чтобы оформить пособие на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:
К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий законное проживание на территории Польши. Это может быть, например:
- карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";
- наличие PESEL со значком UKR;
- вид на постоянное жительство;
- решение о предоставлении статуса беженца и другие.
По официальным данным за 7 лет действия программы поддержки семей "500+" было выплачено более 220 миллиардов злотых.