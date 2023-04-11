Запрет на полеты над Украиной продлится до 2029 года: прогноз от Eurocontrol

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предупреждает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы будут длиться долго.

Ограничение на полеты

Эта ситуация может создавать значительные трудности для авиаперевозок в регионе и требовать от компаний, совершающих полеты в эти страны, тщательного планирования и учета рисков. В этой связи, Евроконтроль рекомендует предприятиям, работающим в авиационной отрасли, быть особенно бережными при планировании работы.

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Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029),

– говорится в документе.

В документе уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Восстановление отрасли

За последние годы гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса. Евроконтроль прогнозирует, что возобновление авиационного сектора будет продолжаться еще некоторое время, особенно из-за таких проблем, как вторжение России в Украину и ограничение внутренних рейсов по экологическим соображениям.

Также важным фактором является недостаток персонала в аэропортах, что может привести к задержкам и отмене внутренних рейсов.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. В скором времени страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позже приняла ответные меры.