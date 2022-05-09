Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии

Украинцы, которые из-за войны спешно выехали за границу, часто сталкиваются в чужой стране с тем, что срок действия их загранпаспорта истекает. Как быть в такой ситуации?

Мы продолжаем делиться полезной информацией для беженцев из Украины. Так что читайте дальше, как "обновить" биометрический паспорт в Чехии.

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Куда обратиться с просроченным загранпаспортом в Чехии

Решить этот вопрос вам поможет в консульском отделе Посольства Украины в Чешской республике. Информация, которая пригодится вам:

Адрес в Праге: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;

Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6; Рабочие дни: понедельник, среда и пятница;

понедельник, среда и пятница; Часы приема: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00.

Что для этого нужно

Прихватите с собой загранпаспорт и его копию;

Заполните анкету (ее можно скачать на сайте Посольства).

Напоминаем, что эта услуга – бесплатная!

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