Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии
9 мая 2022 , 09:59Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Украинцы, которые из-за войны спешно выехали за границу, часто сталкиваются в чужой стране с тем, что срок действия их загранпаспорта истекает. Как быть в такой ситуации?
Мы продолжаем делиться полезной информацией для беженцев из Украины. Так что читайте дальше, как "обновить" биометрический паспорт в Чехии.
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Куда обратиться с просроченным загранпаспортом в Чехии
Решить этот вопрос вам поможет в консульском отделе Посольства Украины в Чешской республике. Информация, которая пригодится вам:
- Адрес в Праге: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;
- Рабочие дни: понедельник, среда и пятница;
- Часы приема: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00.
Что для этого нужно
- Прихватите с собой загранпаспорт и его копию;
- Заполните анкету (ее можно скачать на сайте Посольства).
Напоминаем, что эта услуга – бесплатная!
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