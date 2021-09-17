Продадут и расскажут, как выращивать: в Польше откроют шоу-рум с конопляными изделиями

Первый польский Cannabis Showroom будет работать в Варшаве. Посетителям расскажут нюансы выращивания конопляных растений, будут угощать конопляным чаем и предлагать приобрести легальную продукцию.

Точную дату открытия шоу-рума владельцы еще не объявили. Но первым 50 посетителям уже пообещали подарки.

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Что известно о провокационном шоу-руме

Магазин будет работать по адресу Stanów Zjednoczonych 59. Занимается открытием шоу-рума фирма Freedom Farms SA. Она сообщила, что выпуск акций компании все еще продолжается. Компания действует на базе краудфандинга. К концу сентября общественные инвесторы смогут присоединиться к числу акционеров. На данный момент было сделано более 800 инвестиций на сумму 2,7 миллиона злотых. В общем хотят собрать 4,4 миллиона злотых.

Это место, которое, помимо функций офиса и магазина, будет играть большую образовательную роль для общества. Здесь каждый сможет увидеть, как выращивается конопля, узнать больше о ее полезных свойствах, "ощутить" конопляные продукты всеми органами чувств,

– рассказывает Пшемыслав Завадски, президент правления компании Freedom Farms SA.

Специально подготовленное для выращивания конопляных растений место будет оборудовано LED-лампами и современными системами управления климатом и поливом. На месте можно будет получить советы экспертов по выращиванию растений.

Продавать в шоу-руме будут лимитированные продовольственные товары.