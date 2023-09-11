После 9 лет перерыва: между Берлином и Парижем будет курсировать скоростной поезд

Берлин и Париж ввели два совершенно новых прямых железнодорожных сообщения. Запуск этих скоростных поездов принесет путешественникам большее удобство и эффективность, а также дополнительное преимущество проезда через Страсбург, где находится Европейский парламент.

Прямые ночные поезда между Парижем и Берлином запустят уже в этом году

Nightjet обещает запустить прямые ночные поезда между немецкой и французской столицами уже в этом году. Поезд сообщением Берлин – Париж был упразднен 9 лет назад.

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Один из маршрутов заработает в декабре 2023 года, другой – в 2024 году. Первый поезд отправится из Берлина в Париж 11 числа. Обратно – на следующий день. Сначала поезда будут ходить по маршруту три раза в неделю. С октября 2024 года рейсы сделают ежедневными.

Время в пути – около 14 часов. Отправление из Берлина – в 20:18, из Парижа – в 19:12.

Услуга начнется 11 декабря. Из Берлина будут отправляться три рейса в неделю, а в октябре 2024 года услуга станет ежедневной,

– сказал в среду Бернхард Ридер, представитель ÖBB.

Поезда будут делать остановки в Страсбурге, Мангейме, Эрфурте и Галле.

Nightjet не работал 9 лет. С 2021 года компания под управлением австрийского оператора ÖBB начала возобновлять работу.

Ожидается, что новое скоростное сообщение Берлин-Париж станет альтернативой полетам.