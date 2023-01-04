В Польше подсчитали, сколько украинских беженцев вакцинировались в стране

В Польше продолжается вакцинация не только против Covid-19, но и от других инфекционных болезней. Однако украинцы неохотно прививаются в соседней стране.

Сколько беженцев из Украины вакцинировались в Польше

Так, по данным Министерства здравоохранения Польши, только 23,5 тысячи беженцев сделали там вакцинацию против инфекционных болезней. А прививку против Covid-19 прошли 36 тысяч украинцев.

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Если говорить подробнее, то против инфекционных болезней (кроме Covid-19) привились только 11 тысяч граждан Украины в возрасте до 17 лет, а старше 18 лет – 12 тысяч (по состоянию на 24 декабря 2022 года). Против Covid-19 вакцинировались только 5 739 человек в возрасте до 17 лет, а среди взрослых – 30 457.

Для детей, которые находятся в Польше более 3 месяцев, плановые прививки обязательны. Правительство выделило более 172 тысяч вакцин от пяти инфекционных болезней: дифтерии, коклюша, кори, туберкулеза и гепатита А из собственных резервов. Вакцины доступны также для взрослых.

Сколько беженцев проживает сейчас в Польше

На сегодня польский номер PESEL получили более 1,5 миллиона украинцев, прибывших с началом полномасштабного вторжения России (около половины – это дети). По подсчетам экспертов, сейчас в Польше осталось от 1,2 до 1,3 миллионов беженцев.