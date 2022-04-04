Приют для женщин и детей в Литве: где найти помощь

Из-за войны, которую начала Россия на территории Украины 24 февраля 2022 года, украинцы вынуждены покидать свои дома и выезжать за границу. В основном беженцами являются женщины с детьми. Они ищут убежища, в том числе и в Литве.

Для поддержки граждан Украины литовская организация Stiprusskartu создала сайт для координации помощи беженцам. Ресурс Stiprūskartu (Сильнейшие Вместе) помогает женщинам и детям из Украины найти временное безопасное жилье в Литве. Сайт создан по инициативе отряда Pelėdos Союза литовских стрелков.

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Подробнее о сервисе

Благодаря ресурсу Stiprūskartu украинцы, прибывшие в Литву после начала войны, могут поселиться в квартирах и обеспечить себе и детям комфортное проживание. Это важно, ведь сейчас многие беженцы живут в волонтерских центрах, где часто не хватает тех условий, которые нужны для уюта и безопасности детей.

Чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми сервисом, нужно заполнить форму на сайте sylnirazom.lt. В ней надо указать личную информацию и уточнить, какая помощь необходима (жилье или помощь с транспортом, чтобы добраться от границы, определенные вещи и так далее).

По прибытии на территорию Литвы нужно посетить регистрационный центр (улица Прамонес 1б, Алитус), чтобы получить разрешение на временное проживание в Литве сроком на 1 год. Центр оказывает помощь с жильем, передвижением, а также гуманитарную и продовольственную помощь.