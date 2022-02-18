Президент Чехии призвал правительство повысить налоги и отменить все льготы

Президент Чехии Милош Земан подверг критике проект бюджета и назвал его проинфляционным. Глава республики призвал правительство отменить налоговые льготы и повысить налог на прибыль.

По словам Земана, отмена налоговых льгот позволит увеличить поступления в бюджет страны на 380 миллиардов крон. Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо повысить ставку налога на доходы физических лиц.

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Президент Чехии призывает увеличить налоговую нагрузку

В прошлом году в Чехии значительно снизили налоговую нагрузку. Из-за такого решения, по словам Земана, бюджет страны недополучил 90 миллиардов крон. Президент республики напомнил, что главными инициаторами уменьшения налогов являлись представители партий ODS и ANO. Он обвинил их в отсутствии политической смелости вернуть налоговые ставки к исходному уровню.

Глава государства добавил, что против уменьшения налоговой нагрузки выступил и Международный валютный фонд. Вместе с тем Земан подчеркнул, что оставшиеся у жителей страны деньги благодаря снижению налогов в их кошельках все равно "съела" инфляция.

Мы все сейчас понимаем, что обеднели на 10% (из-за инфляции – ред. 24 канал),

– подчеркнул президент Чехии.

Учитывая ожидаемый рост экономики в 2022 году, по словам Земана, бюджет должен был сконцентрироваться на погашении прошлогодних долгов. Добавим, что утвержденный проект бюджета государства предусматривает доходы в размере 1 613,2 миллиарда крон и расходы в размере 1 893,2 миллиарда крон. Таким образом, дефицит бюджета Чехии в этом году должен составить 280 миллиардов крон.

К слову, республика сейчас работает в рамках временного бюджета. Правительство Петра Фиалы (партия ODS) приняло решение пересмотреть проект бюджета, чтобы сократить запланированный дефицит. Новый проект должен быть утвержден до конца марта.