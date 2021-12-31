Как празднуют Новый год в Ирландии: впечатление украинки, живущей в Дублине

Прохладный Дублин в рождественско-новогоднюю пору впечатляет сказочной атмосферой. Сценаристка Елена Мишагли, живущая в Ирландии, рассказала, какие за границей существуют традиции проведения зимних праздников.

По словам Елены, зимние праздники в Ирландии, кажется, начинаются сразу после Хеллоуина. Тогда все вокруг как бы переодевается из оранжевого в красно-зеленое. Уже в начале декабря Дублин слушает традиционные новогодние мелодии, многие дома в центре подсвечиваются рождественскими картинками. Однако сразу после Рождества эта праздничная атмосфера быстро исчезает. Все потому, что традиция праздновать Новый год в Ирландии не слишком развита. Уже с начала января страна возвращается в повседневную жизнь.

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Украшение елки

Ситуация с главной елкой в ​​Дублине мне, привыкшей к киевским масштабным праздникам, как минимум, показалась странной. Вместо одного и главного здесь в каждом районе своя елка! Когда я впервые оказалась на рождественской ярмарке в Дублинском замке, я была разочарована: и это все? Потом я узнала, что традиция ярмарки, которая есть в Европе, сюда вообще добралась совсем недавно. И на том спасибо,

– рассказывает Елена.

Для жителей Дублина зимние праздники – это больше о настроении и внутренних ощущениях, чем о внешних атрибутах. Поэтому о помпезных декорациях, в частности относительно елок, здесь не слишком беспокоятся.

В Дублине елку украшают в каждом районе / Фото Unsplash

Купание в заливе

Такой экстремальный вид развлечений, как купание в заливе, очень популярен в Дублине в период зимних праздников. Люди в стране не пугаются холода. А некоторые даже для дополнительного праздничного настроения купаются в костюме Санты.

Праздничный стол

Главным праздничным блюдом для ирландцев является индейка. Этот продукт в канун праздников очень быстро исчезает с прилавков магазинов.

Заметила, что со стола эта птичка улетает гораздо быстрее, чем было потрачено на ее приготовление.

– шутит Елена.

Еще принято есть ветчину, рыбу и сладкое. Традиционным десертом считается пудинг, замешанный на сухофруктах и ​​бренде.

Мне вкусовое сочетание чужое, не оливье все же, но раз в год кусочек можно съесть,

– говорит украинка.

Также жители Дублина очень любят посиделки в пабах, особенно в праздничный период. За бокалом пива разговор становится более откровенным, а сами ирландцы очень открыты к общению. Из-за карантина эта традиция претерпела определенные ограничения.

Подарки

Зимние праздники в Ирландии не обходятся без подарков. Рождественские скидки начинаются сразу после Черной пятницы. Тогда ирландцы скупают все, что может кому-нибудь понадобиться. Сейчас в период пандемии новогодние подарки чаще покупают онлайн.

Кстати, на праздники в стране закрыты практически все магазины, а на улицах царит затишье. Поэтому подарки следует покупать заранее: в последний момент просто будет негде это сделать.

Идеальным подарком будет свитер с оленем Рудольфом, ведь такие в праздничную пору здесь одевают все.

В конце рассказа Елена Мишагли выразила надежду, что скоро Ирландия оправится от пандемии. Тогда вернутся масштабные гуляния и дружеские встречи в пабах – и празднование станет более насыщенным и интересным.

Елена Мишагли / Фото 23-59