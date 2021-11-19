Празднику быть: во Вроцлаве начала работу грандиозная рождественская ярмарка

В польском Вроцлаве завершились приготовления к проведению рождественской ярмарки. И хотя главной сцены в этом году не будет из-за пандемии COVID-19 и ограничительных мероприятий, туристам и жителям города будет на что посмотреть.

Тот, кто хотя бы в жизни был во Вроцлаве во время рождественских праздников, знает, как этот город умеет развлекать и удивлять.

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Рождественскую ярмарку во Вроцлаве называют одной из самых красивых в Европе. И, поверьте, не просто так. Со всех сторон вы ощущаете безумные ароматы копченого сыра, праздничной выпечки "кюртошкалач", колбасок и жареных каштанов. А согреться на морозе поможет польский вариант глинтвейна "гжанец", который подают в специальных праздничных чашках.

Что известно о рождественской ярмарке во Вроцлаве? Впервые рождественская ярмарка во Вроцлаве состоялась еще в 2008 году и с тех пор стала чрезвычайно популярной среди поляков и туристов. В 2016 году немецкая газета Впервые рождественская ярмарка во Вроцлаве состоялась еще в 2008 году и с тех пор стала чрезвычайно популярной среди поляков и туристов. В 2016 году немецкая газета Die Welt включила его в список пяти самых красивых рождественских ярмарок в Европе – рядом с ярмарками в Брайтоне (Великобритания), Страсбурге (Франция), Больцано (Италия) и Пуэрто Порталес (Испания).

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Праздничная ярмарка уже традиционно начала свою работу на рыночной площади Вроцлава, в самом центре города. Ее локализация будет также на улицах:

Площадь Рынок (юг, восток и север),

улица Свидницкая (от подземного прохода на Рыночную площадь),

улица Олавская (от улицы Чобитной до Рыночной площади),

Площадь Сольная.

График работы ярмарки

Ярмарка официально начала работу 19 ноября и будет работать до Нового года. Заведения быстрого питания и киоски будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. Также посетителей будет ждать парк развлечений.

Грандиозная рождественская ярмарка во Вроцлаве / Фото Travel Calendar