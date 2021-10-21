Праздник приближается: в Кракове рассказали, как будет выглядеть рождественская иллюминация

В этом году к зимним праздникам Краков украсят новогодним декором, произведенным специально для города. Украшения будут похожи на вавельские гобелены.

Установление иллюминаций начнется в ноябре. Праздничными огоньками польский город засияет в субботу, 27 ноября.

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Подробнее о рождественской иллюминации в Кракове

Рождественско-новогодними украшениями Кракова станут узоры, вдохновленные иконографией гобеленов из коллекции Вавельского королевского замка.



Иллюминации будут иметь формы интересных животных. Освещение будет выполнено в золотых и серебряных оттенках. Эти цвета будут символизировать золотые и серебряные нити, которыми брюссельские мастера плели гобелены.

На центральной площади Кракова традиционно украсят живую елку. Ее высота составит минимум 15 метров. На верхушке дерева разместят объемную звезду белого цвета.

Общая стоимость проекту украшения города составляет около 4,5 миллиона злотых (более 30 миллионов гривен).

Полюбоваться этой праздничной атмосферой жители и туристы города смогут до конца января.