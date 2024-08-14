Части беженцев в популярной стране ЕС хотят повысить выплаты: что об этом известно

Правительство Чехии объявило о планах увеличить гуманитарную помощь для беженцев с инвалидностью. Эта инициатива изложена в проекте изменений в закон, регулирующий условия пребывания украинцев под временной защитой.

Как вырастут выплаты для этой категории беженцев – далее в материале!

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Какой размер гуманитарной помощи предлагает правительство?

В связи со значительными изменениями в политике, украинские беженцы с инвалидностью, проживающие в Чешской Республике, вскоре столкнутся с изменениями в их жилищной поддержке. Сейчас лица, которые относятся к уязвимым категориям и пользуются временной защитой, могут бессрочно пользоваться жильем, финансируемым государством.

Однако, начиная с 1 сентября, схема перейдет на новые правила, позволяющие бесплатное проживание в течение максимум 90 дней. После этого уязвимые люди окажутся без крыши над головой и им придется решать вопрос с арендой квартир.

Правительство Чехии объявило о планах усилить финансовую поддержку беженцев с инвалидностью и долговременными заболеваниями. Это предложение является частью предложенных изменений в законодательство, регулирующее пребывание украинских беженцев в стране. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

В частности, предлагается увеличить помощь для:

детей с инвалидностью с 5 235 крон (208 евро) до 11 835 крон (467 евро) в месяц;

взрослых с инвалидностью выплаты хотят увеличить с 7 290 крон (289,5 евро) до 11 690 крон (464 евро) в месяц.

Будет ли хватать денег украинским беженцам?

Неправительственные организации, занимающиеся помощью беженцам, выступили против предложенных правительством изменений в правила предоставления бесплатного жилья. Они утверждают, что предложенное увеличение финансовой поддержки не решит должным образом жилищный кризис, с которым сталкиваются уязвимые слои населения, поскольку рыночные цены на аренду жилья остаются значительно выше, чем предложенные выплаты.

В своем недавнем заявлении Магда Фальтова, директор Ассоциации интеграции и миграции, подчеркнула важность интеграции уязвимых беженцев в стандартную чешскую систему социальной поддержки. Фальтова утверждает, что такой доступ имеет важное значение для оказания устойчивой поддержки этим лицам.