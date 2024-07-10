Наконец-то есть ответ: можно ли просить поменяться местом в самолете

Часто на борту самолета могут вспыхнуть споры из-за просьбы поменяться местом. Основательница школы этикета Джеки Вернон-Томпсон расставила все точки над "и", можно ли так делать.

Несколько дней назад на борту рейса Ryanair вспыхнула массовая драка за места. Люди не поделили желаемые. Джеки Вернон-Томпсон – основательница школы этикета From the Inside-Out – рассказала, можно ли вообще просить кого-то уступить свое место для другого пассажира.

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Так как же действовать

По словам Вернон-Томпсон, просить кого-то поменяться местом означает поставить человека в неудобное положение. Он может не афишировать, почему решил приобрести именно этот билет.

При выборе места учитываются удобство и комфорт. У некоторых могут быть длиннее ноги, и за это дополнительное пространство для ног придется дополнительно заплатить. Другие могут чувствовать себя комфортнее, положив голову на стенку у окна, или им нравится ощущение уюта у окна,

– подчеркнула Вернон-Томпсон.

В общем есть главное правило "обмена местами": никогда не предлагать хуже место, чем то, которое пассажир приобрел для себя. Не стоит даже пытаться "пересадить" пассажира из премиум-класса в экономкласс.

Также неуместно просить пересесть пассажира, который летит с компанией.

Кроме того, если услышали отказ, не стоит включать агрессию. Это не поможет, а только ухудшит ситуацию.