Массивная куртка и кусание ногтей: нарушения, за которые водитель может получить штраф в Испании

Испания богата живописными дорогами, по которым приятно ехать за рулем арендованного или собственного автомобиля. Но важно не забывать, что у испанских ПДД есть специфические статьи, из-за которых иностранцы могут легко нарваться на штраф.

Вождение по дорогам в солнечной Испании действительно совсем не наводит на мысли о штрафах за какие-либо нарушения. Тем более что ПДД в Европе мало чем отличаются от украинских и, казалось бы, опытным водителям по силам контролировать ситуацию во время движения.

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Вместе с тем испанские копы могут оштрафовать за совершенно неочевидные нарушения. Рассказываем, чего нельзя делать туристу-водителю в Испании, чтобы не остаться без денег в чужой стране.

За что могут получить штраф водители в Испании

Перекус за рулем. Главное управление дорожного движения в Испании (DGT) уверено, что водителей сильно отвлекает от дороги, если есть за рулем. Кроме того, это угрожает жизни и здоровью и других участников движения.

Штраф – до 200 евро.

Не кусайте ногти. Хотя это и тяжело воспринять за реальное нарушение, испанские полицейские могут вас оштрафовать за то, что вы положили пальцы в рот.

Штраф – до 80 евро.

Поцелуй пассажира во время движения. Если водителя поймают на поцелуе, за это придется отдать из кошелька несколько десятков евро.

Штраф – 80 евро.

Слишком громкая музыка. Водителя могут оштрафовать за громкую музыку, звучащую из машины в жилых кварталах, возле зон отдыха или больниц.

Штрафы – 80, 100 и 2400 евро.

Сигнал. Использовать сигнал можно только в случае аварийных ситуаций. Если опасности на дороге не было, то посигналив вы можете быть нарушителем.

Штраф – 80 евро.

Ненадлежащая одежда. Нельзя сидеть за рулем босиком, в шлепанцах или с голым торсом.

Штраф – до 200 евро.

Неправильное поведение на заправке. При заправке автомобиля запрещается лазать по телефону и включать радио. Эти действия могут оказаться опасными, считает DGT.

Штраф – до 90 евро.

Мойка машины своими руками. При самостоятельном мытье автомобиля вы должны внимательно выбирать место для этого, так как во многих областях не запрещено это делать.

Штраф – до 751 евро.

Выставлен локоть в окно. Считается, что такой жест может помешать водителю безопасно управлять машиной. Не говоря уже о том, что в таком случае автолюбитель не сможет вовремя отреагировать во время аварийной ситуации.

Штраф – 200 евро.

Массивное пальто или куртка. DGT не запрещает одевать пальто или другую зимнюю одежду. Но важно, чтобы верхняя одежда не была слишком громоздкой и не усложняла управление.

Штраф – 100 евро.

Пакеты из магазина. Испанские копы штрафуют за покупки из магазина, которые водитель оставил на сиденье своей машины. Согласно статье 14 общих ПДД "Предметы должны быть закреплены в багажнике, чтобы в случае аварии или при экстренном торможении они не влетели в вас и не травмировали".