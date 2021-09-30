В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, который зарегистрировался на Airbnb

В столице Чехии впервые наложили штраф в размере 20 000 крон на мужчину, который использует квартиру для посуточной аренды через платформу Airbnb. Владельца наказали за нарушение строительных норм при оказании услуг по краткосрочному проживанию.

Об этом сообщила советник Праги по жилищным вопросам Хана Марванова. Власти города призывают других владельцев недвижимости, которые занимаются посуточной арендой, придерживаться общепринятых стандартов для заведений размещения.

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Подробнее о штрафах для пражских квартир с Airbnb

Согласно данным зарубежных вебсайтов, посвященных анализу краткосрочного жилья, в Праге есть около 13 600 квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду через цифровые платформы Airbnb и подобные сайты. При этом 3 600 из них расположены в Праге 1.

Негативные последствия использования квартир для посуточной аренды критикуют как пражские муниципалитеты, так и местные жители.

Поэтому по мнению руководства города, квартиры, используемые для краткосрочного проживания туристов, должны соответствовать тем же правилам, что и гостиницы. Муниципалитет даже ввел бесплатную юридическую консультацию по этой теме и настаивает на внесении изменений в законодательство.

Решение о наложении первого штрафа было вынесено Строительным управлением Праги 1 и подтверждено муниципалитетом после проверки. Советник Праги по жилищным вопросам объяснила, что этот прецедент является важным. Она добавила, что штрафы могут налагаться повторно и достигать полумиллиона крон.

К слову, курс чешской кроны составляет 1,22 по данным НБУ.